பிகார்: ஐஐடி பாட்னா வளாகத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவர் பலி

ஐஐடி பாட்னா வாளகத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவர் பலியான நிகழ்வு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிகார் மாநிலம், ஐஐடி-பாட்னா வளாகத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது, மின் கம்பத்தில் உரசி மாணவர் பலியானதாக போலீஸார் தெரிவித்தனர்.
பலியானவர் தெலுங்கானாவின் சந்தாநகரைச் சேர்ந்த நான்காம் ஆண்டு பி.டெக் மாணவர் ஹர்ஷித் ராஜ் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
காலை 6 மணியளவில் கிரிக்கெட் விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது மின்சாரம் பாய்ந்து அவர் மயங்கி விழுந்ததாக ஐஐடி-பாட்னா பாதுகாப்புப் பொறுப்பாளர் தீபக் குமார் போலீஸாருக்குத் தகவல் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து காவல் அதிகாரி கூறுகையில், அவர் நேதாஜி சுபாஷ் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
ஆனால் அங்கு அவர் ஏற்கெனவே பலியாகிவிட்டதாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர் என்று தெரிவித்தார். மாணவரின் குடும்பத்தினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.
Summary
A student died after allegedly coming in contact with an electric pole while playing cricket on the IIT-Patna campus on Saturday morning, police said.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
பிகார் அமைச்சரவை விரிவாக்க விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு!
நீட் தேர்வுக்குத் தயாராகி வந்த மாணவர் நான்காவது மாடியிலிருந்து விழுந்து பலி!
மேற்கு வங்கம்: ஐஐடி-கரக்பூர் வளாகத்தில் மாணவரின் சடலம் மீட்பு
பாட்னா விமான நிலையத்தில் தோட்டாக்களுடன் நபர் கைது
விடியோக்கள்
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
தினமணி செய்திச் சேவை
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு