Dinamani
மிகப்பெரிய பொறுப்பு; நல்ல எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் : உதயநிதிதமிழ்த் தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: தவெக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் - திருமாவளவன்திமுக பேரவை துணைத் தலைவராக கே.என். நேரு, கொறடாவாக எ.வ. வேலு தேர்வு திமுக சட்டப்பேரவைக் குழு தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழக சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக தலைவராக கருப்பையா பதவியேற்றுக்கொண்டார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி. ஜோசப் விஜய்!
/
இந்தியா

இந்தியா-டிரினிடாட் டொபேகோ 8 ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பம்!

வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் பயணித்தின்போது இந்தியா-டிரினிடாட் டொபேகோ இடையே 8 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

News image

டிரினிடாட்-டொபேகோ பிரதமா் கம்லா பொ்சாதுடன் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா்.

Updated On :44 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் பயணித்தின்போது இந்தியா-டிரினிடாட் டொபேகோ இடையே 8 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

ஒன்பது நாள் பயணமாக கரீபியன் நாடுகளான ஜமைக்கா, சுரிநாம், டிரினிடாட்-டொபேகோவுக்கு இந்திய வெளியுறவு அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் பயணம் மேற்கொண்டாா்.

ஜமைக்கா, சுரிநாமை தொடா்ந்து டிரினிடாட்-டொபேகோவுக்கு அவா் மேற்கொண்ட பயணம் குறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

இரண்டு நாள் பயணமாக டிரினிடாட்-டொபேகோவுக்கு சென்ற அமைச்சா் ஜெய்சங்கா், அந்நாட்டுப் பிரதமா் கம்லா பொ்சாத் பிசேசரை சந்தித்தாா். அப்போது இந்தியா-டிரினிடாட் டொபேகோ இடையே பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பு நிலவுவது குறித்தும், புதிதாக எந்தெந்த துறைகளில் ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்துவது என்பது தொடா்பாகவும் இருவரும் விவாதித்தனா்.

இருநாடுகளுக்கும் இடையே சுற்றுலாத் துறை, இந்தியாவில் இருந்து அந்நாட்டுக்கு சென்று முதல்முறையாக இந்திய ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்கள் தங்கிய நெல்சன் தீவின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் உள்பட 8 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

உள்கட்டமைப்பு, பாதுகாப்பு, தடயவியல் துறை, மருத்துவம் உள்ளிட்ட துறைகளிலும், கடந்த 19 மற்றும் 20-ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தனது காலனி நாடுகளாக இருந்த ஃபிஜி, தென் ஆப்பிரிக்கா, மோரீஷஸ் மற்றும் கரீபியன் தீவுக்கு ஆங்கிலேயா்களால் அனுப்பப்பட்ட இந்திய ஒப்பந்தத் தொழிலாளா் வம்சாவளியினரை கண்டறிவதிலும் இந்தியா-டிரினிடாட் டொபேகோ இடையிலான ஒத்துழைப்பை விரிவுப்படுத்துவது குறித்து இருதரப்பிலும் விவாதிக்கப்பட்டது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

டிரினிடாட் டொபேகோ நாட்டு பிரதமருடன் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு

டிரினிடாட் டொபேகோ நாட்டு பிரதமருடன் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு

தற்சாா்பு இந்தியா திட்டம்: ஐஐடி-களுடன் இந்திய கடல்சாா் அறக்கட்டளை புரிந்துணா்வு

தற்சாா்பு இந்தியா திட்டம்: ஐஐடி-களுடன் இந்திய கடல்சாா் அறக்கட்டளை புரிந்துணா்வு

கரீபியன் நாடுகளுக்கு 9 நாள்கள் ஜெய்சங்கா் சுற்றுப்பயணம்

கரீபியன் நாடுகளுக்கு 9 நாள்கள் ஜெய்சங்கா் சுற்றுப்பயணம்

இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்: வெளியுறவு அமைச்சா் ஜெய்சங்கா்

இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்: வெளியுறவு அமைச்சா் ஜெய்சங்கா்

விடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
வீடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
வீடியோக்கள்

கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
வீடியோக்கள்

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு