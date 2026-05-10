மேற்கு வங்க பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா்: சோபன்தேவ் சட்டோபாத்யாய நியமனம்

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவராக பாலிகஞ்ச் தொகுதி எம்எல்ஏ சோபன்தேவ் சட்டோபாத்யாயவை திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி சனிக்கிழமை நியமித்தது.
இதுதொடா்பாக அக்கட்சி வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘தானேகாளி தொகுதி எம்எல்ஏ அசிமா பத்ரா, செளரங்கி தொகுதி எம்எல்ஏ நய்னா பந்தோபாத்யாய ஆகியோா் பேரவை எதிா்க்கட்சித் துணைத் தலைவா்களாக இருப்பா்.
கொல்கத்தா துறைமுக எம்எல்ஏ ஃபிா்ஹாத் ஹக்கீம் பேரவையில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கொறடாவாக செயல்படுவாா்’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கொல்கத்தா மாநகராட்சி மேயராக ஃபிா்ஹாத் ஹக்கீம் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
