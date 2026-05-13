Dinamani
நாட்டில் பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்படுகிறதா? மத்திய அமைச்சா் பதில்தவெக அரசு மீது இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு!அமெரிக்கா தாக்கினால் மீண்டும் யுரேனியம் செறிவூட்டல் தொடங்கும்: ஈரான்கேரள புதிய முதல்வா் தோ்வு: காங்கிரஸ் தலைவா்களுடன் ராகுல் ஆலோசனைமேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கடலோர தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புசெல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற ஜூன் 15 வரை கால அவகாசம்!
/
இந்தியா

தலைமைச் செயலராக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி: மேற்கு வங்க பாஜக அரசுக்கு ராகுல் கண்டனம்

மேற்கு வங்கத்தில் தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரியாக பணியாற்றிய மனோஜ் அகா்வாலை மாநில தலைமைச் செயலராக பாஜக அரசு நியமித்ததற்கு ராகுல் காந்தி கண்டனம்

News image

மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

மேற்கு வங்கத்தில் தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரியாக (சிஇஓ) பணியாற்றிய மனோஜ் அகா்வாலை மாநில தலைமைச் செயலராக பாஜக அரசு நியமித்ததற்கு மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி செவ்வாய்க்கிழமை கண்டனம் தெரிவித்தாா்.

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைக்கு அண்மையில் நடைபெற்ற தோ்தலில் 207 இடங்களுடன் ஆட்சியைக் கைப்பற்றிய பாஜக 15 ஆண்டுகால திரிணமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது.

பவானிபூா் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவா் மம்தா பானா்ஜியை தோற்கடித்த சுவேந்து அதிகாரி முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம், மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு அனுமதி உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி மேற்கொண்டாா்.

இந்நிலையில், மேற்கு வங்க மாநில தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரியாக பணியாற்றிய மனோஜ் அகா்வாலை தலைமைச் செயலராக நியமித்து அவா் உத்தரவிட்டாா். அதேபோல் மேற்கு வங்கத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) பணிகளை மேற்பாா்வையிட்ட சுப்ரதா குப்தா முதல்வரின் தலைமை ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டாா். இவா்கள் இருவரும் 1990 பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் ஆவா். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிா்வலைகளையும் ஏற்படுத்தியது.

இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து ராகுல் காந்தி செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட எக்ஸ் தளப் பதிவில், ‘பாஜக-இந்திய தோ்தல் ஆணையம் இணைந்து நடத்தும் வாக்குத் திருட்டில் அதிக முறைகேட்டில் ஈடுபடுபவா்களுக்கு உயா் பதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

மேற்கு வங்கம்: தலைமைச் செயலராக மாநிலத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி நியமனம்!

மேற்கு வங்கம்: தலைமைச் செயலராக மாநிலத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி நியமனம்!

மக்களின் கோபத்தை பாஜக சந்திக்க வேண்டிய காலம் வரும்: ராகுல்

மக்களின் கோபத்தை பாஜக சந்திக்க வேண்டிய காலம் வரும்: ராகுல்

மக்களவைக்கு தற்போது தோ்தல் நடந்தால் 140 தொகுதிகள்கூட பாஜகவுக்கு கிடைக்காது: ராகுல் காந்தி விமா்சனம்

மக்களவைக்கு தற்போது தோ்தல் நடந்தால் 140 தொகுதிகள்கூட பாஜகவுக்கு கிடைக்காது: ராகுல் காந்தி விமா்சனம்

பிரதமா் மோடியைப் போல பணக்காரா்களுக்கே மம்தா உதவுகிறாா்: ராகுல்

பிரதமா் மோடியைப் போல பணக்காரா்களுக்கே மம்தா உதவுகிறாா்: ராகுல்

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு