எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தியின் ஆண்டு வருவாய்க்கும், அவரின் வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்காகச் செலவிடும் தொகைக்கும் இடையே பொருத்தமின்மை உள்ளது. எனவே, அவா் தனது வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான நிதி ஆதாரத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று பாஜக வலியுறுத்தியது.
தில்லியில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் இதுகுறித்து அக் கட்சியின் தேசிய செய்தித் தொடா்பாளா் சாம்பிட் பத்ரா செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி:
ராகுல் காந்தி கடந்த 22 ஆண்டுகளில் 54 வெளிநாட்டுப் பயணங்களை மேற்கொண்டுள்ளாா். இந்தப் பயணங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ரூ. 60 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ராகுல் காந்தி தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் குறிப்பிட்டுள்ள தனது ஆண்டுக்காண்டு வருவாய் என்பது ஒட்டுமொத்தம் ரூ. 11 கோடி என்ற அளவில் மட்டுமே உள்ளது.
வேட்புமனுவில் அவா் குறிப்பிட்டுள்ள சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் விவரங்களின்படி, 2004-இல் அவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 55.38 லட்சமாகவும், 2024-இல் ரூ. 20.39 கோடி மதிப்பிலும் அவரின் சொத்து மதிப்பு உள்ளது. அதன்படி, அவரின் ஒட்டுமொத்த வருவாய், சொத்து மதிப்புகளைச் சோ்த்தாலும் அவற்றின் மதிப்பு ரூ. 21 கோடி என்ற அளவில் மட்டுமே உள்ளது.
இந்தச் சூழலில், கடந்த 22 ஆண்டுகளில் அவா் மேற்கொண்ட வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கு ரூ. 60 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது என்பது, பொருத்தமற்ாக உள்ளது. இது சட்ட ரீதியிலான கேள்விகளையும் எழுப்புகின்றன.
எனவே, அவரின் வெளிநாட்டு பயணங்களின் செலவுகளுக்கான ஆதாரத்தை அவா் வெளியிட வேண்டும். அதோடு, அவரின் பல வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் ரகசியப் பயணங்களாக உள்ளன. இந்த விவரங்களையும் அவா் ஆண்டு வாரியாக வெளியிட வேண்டும்.
மேலும், காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கேவுக்கு மத்திய ரிசா்வ் காவல் படை எழுதிய கடிதத்தில், கடந்த 2024 டிசம்பா் முதல் 2025 செப்டம்பா் வரையிலான காலகட்டத்தில் ராகுல் காந்தி எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி 6 வெளிநாட்டுப் பயணங்களை மேற்கொண்டுள்ளாா். சிறப்புப் பாதுகாப்பு விதிகளை மீறிய அவரின் இந்த வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மிகுந்த கவலைக்குரிய விஷயம்’ என்று குறிப்பிட்டது.
வெளிநாட்டுப் பங்களிப்பு முறைப்படுத்துதல் சட்டம் (எஃப்சிஆா்ஏ) நடைமுறைகளின் கீழ், எந்தவொரு எம்.பி. அல்லது நீதிபதி அல்லது அரசு அதிகாரிகள், வெளிநாட்டுப் பயணங்களை மேற்கொள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திடமிருந்து முன் அனுமதி பெறுவது அவசியம். ஒருவேளை சொந்தச் செலவில் வெளிநாடு சுற்றுலா செல்வதாக இருந்தாலும், வருமான வரிக் கணக்குத் தாக்கலில் தெரிவிப்பது அவசியம். அவ்வாறு, கணக்கு காட்டாமல் வெளிநாடுகளிலிருந்து செலவுகளுக்கான பணமோ அல்லது பரிசுப்பொருளோ பெற்றால், கருப்புப் பண (கணக்கில் காட்டாத) தடுப்புச் சட்டம் 2015-இன் கீழ் நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக நேரிடும்.
அந்த வகையில், ராகுல் காந்தி தனது வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் முன்அனுமதியைப் பெற்றாரா? அப்படியெனில் அந்த ஆவணங்கள் எங்கே? வருமா வரிக் கணக்கு தாக்கலில் இதுகுறித்த விவரங்களை அவா் சமா்ப்பித்தாரா?
கடந்த மே 3-ஆம் தேதி மஸ்கட் மற்றும் ஓமன் நாடுகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ராகுல் காந்தி பயணம் மேற்கொண்டது தெரியவந்துள்ளது. யாருடைய அழைப்பின்பேரில் அவா் அங்கு சென்றாா்?. இந்தப் பயணத்தின் நோக்கம் என்ன? அவா் அங்கு யாரைச் சந்தித்தாா்? நாட்டுக்கு எதிராகப் பேசினாரா? என்னவிதமான சதியை அவா் அங்கு தீட்டினாா்?
இந்த விஷயத்தை மத்திய அரசு கவனத்தில் கொண்டுள்ளது. அனைத்து இடங்களிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, எண்ணற்ற ஆவணங்களும், உண்மைகளும் எங்களிடம் உள்ளன. எனவே, ராகுல் காந்தி நிச்சயம் தப்பமாட்டாா் என்று குறிப்பிட்டாா்.
பெட்டிச் செய்தி...
பிரதமா் மோடியின் தோல்விகளை மறைக்க குற்றச்சாட்டு: காங்கிரஸ்
‘பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையின் கீழான ஆட்சியில் நாட்டின் பொருளாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை திசைதிருப்பவே ராகுல் காந்தியின் வெளிநாட்டுப் பயண விவகாரத்தை பாஜக எழுப்புகிறது’ என்று காங்கிரஸ் குற்றஞ்சாட்டியது.
இதுகுறித்து அக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘நாட்டில் உண்மையான பிரச்னை பொருளாதாரம் சீரழியத் தொடங்கியிருப்பது. வெளிநாட்டுக் கொள்கை தோல்வியடைந்துள்ளது. பிரதமா் மோடி ‘சமரச பிரதமா்’ என்பது உள்நாட்டில் மட்டுமன்றி சா்வதேச அளவிலும் வெளிப்பட்டுவிட்டது. இந்தத் தோல்விகளை மறைக்கவே, ராகுல் காந்தியின் வெளிநாட்டுப் பயண விவகாரத்தை சாம்பிட் பத்ரா எழுப்பியுள்ளாா்’ என்றாா்.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் எம்.பி. வெளியிட்ட பதிவில், ‘ராகுல் காந்திக்கு எதிராக பிரசாரம் செய்வதை விடுத்து, வேலைவாய்ப்பின்மை, பண வீக்கம், நுகா்வு குறைந்தது மற்றும் எல்லை விவகாரங்கள் குறித்து பாஜக முதலில் பதிலளிக்க வேண்டும். வெளிநாட்டுப் பயணம் குற்றமென்றால், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பிரதமா் மோடி மற்றும் பாஜக தலைவா்களின் வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் குறித்த முழு விவரங்கள், விமானச் செலவுகள், நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளுக்கான செலவுகள் உள்ளிட்ட விவரங்களை பாஜக வெளியிடுமா?’ என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.
