இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் வீழ்ச்சி! 96.14 ஆகச் சரிவு!

இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது பற்றி...

கோப்புப் படம் - ENS

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு கடும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, உலகப் பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் நேற்று(வியாழன்) வர்த்தக நேர இடையே அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 95.96 ஆகச் சரிந்து வர்த்தக முடிவில் 95.86 என நிலைப் பெற்றது.

தொடர்ந்து இன்று(வெள்ளி) ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

இன்று வர்த்தக நேர தொடக்கத்தில் 95.86 ஆக இருந்த ரூபாயின் மதிப்பு வர்த்தக நேர இடையே 96.14 என இதுவரை இல்லாத வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தது.

கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீப்பாய் 109.20 டாலராக உயர்ந்துள்ளது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வும் உலக அளவில் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு அதிகரித்து வருவதால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது.

Rupee hits recrd low of 96.14 against US dollar

