இன்றைய செய்திகள்! நேரலை

பெட்ரோல் நிலையம் - ANI
6:44 am, 21 மே 2026
5 நாடுகளுக்கான சுற்றுப்பயணம் நிறைவு: நாடு திரும்பினார் பிரதமர் மோடி!
கடந்த மே 15 முதல் 20 வரை, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன், நார்வே மற்றும் இத்தாலி ஆகிய ஐந்து நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த பிரதமர் மோடி நாடு திரும்பினார்.
6:33 am, 21 மே 2026
வதைக்கும் வெய்யில்.. நாட்டில் அதிக வெப்பம் பதிவான பகுதி இதுதான்! 118 டிகிரி பதிவு
கோடைக்காலம் தொடங்கியது முதலே, மே 20ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் ஒரு சில பகுதிகளைத் தவிர்த்து வெப்ப அலை வீசியிருக்கிறது.
6:33 am, 21 மே 2026
சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி'! அதிர்ச்சியில்...?
'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி'க்கு எதிர்க்கட்சியாக 'தேசிய ஒட்டுண்ணி முன்னணி' என்ற தளமும் தொடங்கப்பட்டிருப்பது வலைதளங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது குறித்து...
6:31 am, 21 மே 2026
ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள்: காங்கிரஸ் கட்சியினர் மலரஞ்சலி
முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தியின் 35-ஆவது நினைவு நாளையொட்டி, காங்கிரஸ் கட்சியினர் மலரஞ்சலி செலுத்தினர்.
