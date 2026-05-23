Dinamani
தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இணைந்ததற்கு பதவி ஆசை காரணம் இல்லை: திருமாவளவன் விளக்கம்சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு செய்ய ரூ.69 ஆயிரம் கட்டணம்! உண்மை என்ன?எங்கள் கையெழுத்தையே படிக்க முடியவில்லை: சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் அதிருப்திசென்னையில் வானம் மேகமூட்டம்! மெரினாவில் வீசிய சூறைக்காற்று!கோவை சிறுமி கொலை: கோவை அரசு மருத்துவமனையில் போலீஸ் குவிப்புமதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் வைகாசி வசந்த உற்சவம்! பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்!நாட்டில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 118.4 டிகிரியை தொடுகிறது! மே 28 வரை எச்சரிக்கைநீட் தோ்வுக்கு குறுகிய கால பயிற்சி இன்று தொடக்கம்3 புதிய மெட்ரோ வழித்தடங்கள்: டிசம்பரில் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர டிஎம்ஆா்சி திட்டம்
/
இந்தியா

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு: நாட்டு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி - காங்கிரஸ்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்தது, நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி என்று காங்கிரஸ் தெரிவித்தது குறித்து...

News image

ராஜிவ் சுக்லா - படம் - ஏஎன்ஐ

Updated On :23 மே 2026, 2:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்தது, நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ராஜிவ் சுக்லா சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையிலான போர் காரணமாக உலகளவில் எரிவாயு விநியோகம் அதிகமாக பாதிப்படைந்துள்ளது. இதனால், கடந்த பத்து நாள்களில் மட்டும் மூன்றாவது முறையாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது.

இது குறித்து பேசிய, ராஜிவ் சுக்லா, “இது நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாகும். பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்போது, ​​பணவீக்கம் எல்லாவற்றிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது பொதுமக்களுக்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும்.

நமது தவறான வெளியுறவுக் கொள்கையின் காரணமாக, இன்று பெட்ரோல், டீசல் விலை இவ்வளவு உயர்ந்து வருகிறது. இதுவரை ஒரு லிட்டருக்கு சுமார் ரூ. 5 அளவுக்கு உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இன்னும் எவ்வளவு ரூபாய் உயரும் என்பது தெரியவில்லை” எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 51,000 இளைஞர்களுக்கு இன்று பணிநியமன ஆணையை வழங்கியது குறித்து பேசிய ராஜிவ் சுக்லா, ”நாட்டில் மொத்தம் 22 கோடி இளைஞர்கள் வேலையில்லாமல் இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன். 51,000 இளைஞர்களுக்கு மட்டும் நியமனை ஆணைகளை வழங்கினால், என்ன செய்வது? எனவே, இதெல்லாம் போதாது” எனக் கூறினார்.

Summary

Congress MP Rajiv Shukla stated on Saturday that the hike in petrol and diesel prices has come as a massive shock to the people of the country.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

10 நாள்களில் 3-வது முறையாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு!

10 நாள்களில் 3-வது முறையாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு!

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைக் கண்டித்து சென்னையில் நாளை ஆர்ப்பாட்டம்!

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைக் கண்டித்து சென்னையில் நாளை ஆர்ப்பாட்டம்!

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு: மத்திய அரசுக்கு உதயநிதி கண்டனம்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு: மத்திய அரசுக்கு உதயநிதி கண்டனம்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! கேள்விக்குறியாகும் சாமானிய மக்கள் வாழ்வாதாரம்: ஸ்டாலின்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! கேள்விக்குறியாகும் சாமானிய மக்கள் வாழ்வாதாரம்: ஸ்டாலின்

விடியோக்கள்

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி