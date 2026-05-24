Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
இந்தியா

பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா: 66 பேருக்கு நாளை விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கும் குடியரசுத் தலைவர்!

66 பேருக்கு பத்ம விருதுகளை வழங்கி கௌரவிக்கும்குடியரசுத் தலைவர்!

News image

பத்ம விருதுகள்

Updated On :24 மே 2026, 11:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புது தில்லி: ஒவ்வொரு வருடமும் மத்திய அரசின் பத்ம விருதுகளான (பத்ம விபூஷன், பத்ம பூஷன் மற்றும் பத்ம ஸ்ரீ) ஆகிய விருதுகள் குடியரசு நாளன்று வழங்கப்படுகிறது. கலை, அறிவியல், இலக்கியம், மருத்துவம், கல்வி, விளையாட்டு, சமூகநலன், பொதுப்பணிகள், தொழில் ஆகிய பிரிவுகளில் சிறந்து விளங்கும் நபா்களை அங்கீகரிக்கும் பொருட்டு பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்தாண்டு மொத்தம் 131 பேர் பத்ம விருதுகளைப் பெறுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டதில், மொத்தம் 19 பேர் பெண்களாவர். இந்திய வம்சாவளி மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த 6 பேருக்கும் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்த வகையில், 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் விழாவில், 5 பேருக்கு பத்ம பூஷன், 13 பேருக்கு பத்ம விபூஷண், 113 பேருக்கு பத்ம ஸ்ரீ என மொத்தம் 131 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.

இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை(மே 25) குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் ஞானதந்திர மண்டபத்தில் நடைபெறும் விழாவில், முதல்கட்டமாக 66 பேருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பத்ம விருதுகளை வழங்குகிறார். மீதமுள்ள நபர்களுக்கு அடுத்தகட்டமாக நடைபெறும் விழாவில் விருதுகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

President Murmu to confer 66 Padma awards on Monday

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

யுபிஎஸ்சி: குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான நிபந்தனைகள், பதவிக்காலம்!

யுபிஎஸ்சி: குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான நிபந்தனைகள், பதவிக்காலம்!

‘பத்ம விருதுகள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்’

‘பத்ம விருதுகள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்’

குடியரசுத் தலைவர் முர்முவுடன் பஞ்சாப் முதல்வர் சந்திப்பு!

குடியரசுத் தலைவர் முர்முவுடன் பஞ்சாப் முதல்வர் சந்திப்பு!

பத்ம, பால புரஸ்காா் விருதுகள்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31 கடைசி

பத்ம, பால புரஸ்காா் விருதுகள்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31 கடைசி

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin