Dinamani
பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்! அதிமுக இரு தரப்பு மனுக்கள் மீது நாளை முடிவு! பேரவைத் தலைவர் அதிமுகவிலிருந்த கருத்து வேறுபாடு நீங்கிவிட்டது! பதவி ஆசை இல்லை! எஸ்.பி. வேலுமணி தில்லியில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு வரவேற்பு!கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா நாளை ராஜிநாமா? குண்டர் தடுப்புச் சட்ட ரத்து வழக்கு! உயர் நீதிமன்றத்தில் காத்திருக்கும் முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண்!இணையும் அதிமுக: இபிஎஸ்ஸுடன் எஸ்.பி. வேலுமணி சந்திப்பு!பைஜுஸ் நிறுவனர் ரவீந்திரனுக்கு 6 மாதம் சிறைத் தண்டனை!பினராயி விஜயன் வீடு உள்பட 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!
/
இந்தியா

ராகுல் சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்: பாஜக

காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு ஏற்பட்ட முழுமையான தோல்வி பற்றி..

News image

சுதான்ஷு திரிவேதி - file photo

Updated On :27 மே 2026, 4:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் குறித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பைக் காங்கிரஸ் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஏற்பட்ட முழுமையான தோல்வி என பாஜக விமர்சித்துள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியலின் 'சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தத்தை' மேற்கொள்ளத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உள்ள அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் திங்களன்று உறுதி செய்தது. இந்தச் செயல்பாடு நியாயமான தேர்தல்களை நடத்துவதற்கான அரசியலமைப்பு ஆணையில் புதிய உயிரூட்டத்தை அளிப்பதாகத் தெரிவித்தது.

தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஒரு பெரும் வெற்றியைப் பெற்றுத்தரும் வகையில், இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தலைமையிலான உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, இந்த நடவடிக்கை சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல்கள் எனும் அரசியலமைப்புத் தேவையை முன்னெடுத்துச் செல்வதாகவும் தீர்ப்பளித்தது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு குறித்துக் கருத்துத் தெரிவித்த பாஜகவின் தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் சுதான்ஷு திரிவேதி கட்சித் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.

இது காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், குறிப்பாக ராகுல் காந்திக்கும் ஏற்பட்ட முழுமையான தோல்வியாகும். காங்கிரஸ் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் நெறிமுறை, அரசியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு ஆகிய மூன்று பரிமாணங்களிலும் முழுமையாகச் சரிந்துவிட்டன.

இந்த விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பின் மூலம் ராகுலின் சோம்பலும், அரசியல் இயலாமையை மறைப்பதற்காக எஸ்ஐஆர் நடைமுறைக்கு எதிராக அவர் முன்வைத்த அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளும் தோல்வியடைந்துவிட்டன.

காங்கிரஸ் கட்சியும், ராகுல் காந்தியும் சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும், அவதூறான மொழியைப் பயன்படுத்துவதைக் கைவிட வேண்டும் என அவர் கூறினார்.

எஸ்ஐஆர் நடைமுறை குறித்து ராகுல் பொய்களைப் பரப்பி வருவதாகக் குற்றம் சாட்டிய திரிவேதி உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பு காங்கிரஸின் உண்மையான முகத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளதாக அவர் கூறினார்.

Summary

The BJP on Wednesday termed the Supreme Court's verdict on the SIR a "complete defeat" of the Congress and other opposition parties on "moral, political and constitutional" grounds, and asked Rahul Gandhi to introspect

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ராகுலைச் சந்தித்த பிறகு 16 ஆண்டுகளுக்கு முன் என்ன சொன்னார் விஜய்? காலம் செய்தது என்ன?

ராகுலைச் சந்தித்த பிறகு 16 ஆண்டுகளுக்கு முன் என்ன சொன்னார் விஜய்? காலம் செய்தது என்ன?

ஊழல் பாஜக ஆட்சியில் 22 லட்சம் மாணவர்களின் கடின உழைப்பு வீண்! ராகுல் காந்தி

ஊழல் பாஜக ஆட்சியில் 22 லட்சம் மாணவர்களின் கடின உழைப்பு வீண்! ராகுல் காந்தி

ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜகவை எதிர்க்கும் துணிச்சல்மிக்கவர்கள் தமிழர்கள்! குளச்சலில் ராகுல் பேச்சு

ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜகவை எதிர்க்கும் துணிச்சல்மிக்கவர்கள் தமிழர்கள்! குளச்சலில் ராகுல் பேச்சு

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி! ராகுல் வீட்டின் அருகே பாஜக மகளிரணி போராட்டம்!

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி! ராகுல் வீட்டின் அருகே பாஜக மகளிரணி போராட்டம்!

விடியோக்கள்

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

மும்பை இந்தியன்ஸ் தோற்றது ஏன்?: ஒரு பார்வை

மும்பை இந்தியன்ஸ் தோற்றது ஏன்?: ஒரு பார்வை

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK