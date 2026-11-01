ரஷியா, போலந்து, தென்கொரிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்களுடன் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு!
ரஷியா, போலந்து, தென்கொரிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்களை இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் தனித்தனியே சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது அவா்களுடன் உக்ரைன் போா், மேற்காசிய நிலவரம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினாா்.
அமெரிக்காவின் அட்லாண்டா நகரில் ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சா் சொ்கேய் லாவ்ரோவுடன் உரையாடிய எஸ்.ஜெய்சங்கா்.
ரஷியா, போலந்து, தென்கொரிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்களை இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் தனித்தனியே சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது அவா்களுடன் உக்ரைன் போா், மேற்காசிய நிலவரம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினாா்.
அமெரிக்காவின் அட்லாண்டா நகரில ஜி20 அமைப்பு நாடுகளின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்களின் மாநாடு நடைபெறுகிறது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் அட்லாண்டா சென்றுள்ளாா். இதேபோல் ரஷிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் சொ்கேய் லாவ்ரோவ், போலந்து வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ரடோஸ்லாவ் சிகோா்ஸ்கி, தென் கொரிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் சோ ஹ்யுன் ஆகியோரும் அட்லாண்டாவுக்கு வந்துள்ளனா்.
அங்கு ரஷிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் சொ்கேய் லாவ்ரோவை வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் சனிக்கிழமை நேரில் சந்தித்துப் பேசினாா். இதுகுறித்து எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் ஜெய்சங்கா் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘ரஷிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் சொ்கேய் லாவ்ரோவுடன் உக்ரைன் மோதல், வளைகுடா நிலவரம் மற்றும் பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினேன்’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
போலந்து வெளியுறவுத் துறை அமைச்சரும், அந்நாட்டின் துணைப் பிரதமருமான ரடோஸ்லாவ் சிகோா்ஸ்கியையும் ஜெய்சங்கா் சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது அவா்கள் இருவரும் உக்ரைன் மோதல் குறித்தும், இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் உறவுகள், ஜி-20 அமைப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினா். எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், இந்தத் தகவலை ஜெய்சங்கா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதேபோல் தென் கொரிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் சோ ஹ்யுனையுடன் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்தும், ஜி20 அமைப்பு மற்றும் பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்தும் ஜெய்சங்கா் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
சா்தாா் படேல் சிலை திறப்பு: அட்லாண்டா நகரில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகத்தில் உள்ள சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் மாா்பளவுச் சிலையை அவரின் பிறந்த தினத்தையொட்டி ஜெய்சங்கா் சனிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா். பின்னா், அங்கு வாழும் இந்திய வம்சாவளி மக்களை சந்தித்து உரையாடினாா்.
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