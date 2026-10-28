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ஜி20 வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்கள் மாநாட்டில் பங்கேற்கிறாா் ஜெய்சங்கா்

அமெரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள ஜி20 அமைப்பு நாடுகளின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்களின் மாநாட்டில் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் பங்கேற்கவுள்ளாா்.

மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கா் - கோப்புப் படம்

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அமெரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள ஜி20 அமைப்பு நாடுகளின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்களின் மாநாட்டில் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் பங்கேற்கவுள்ளாா்.

இதுகுறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது: அமெரிக்காவின் மியாமியில் டிசம்பா் மாதம் 14, 15-ஆம் தேதிகளில் ஜி20 அமைப்பு நாடுகளின் தலைவா்கள் மாநாடு நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டுக்கான திட்டங்களை இறுதி செய்வது தொடா்பாக ஆலோசிக்க வெளியுறவு அமைச்சா்களின் மாநாடு அமெரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் வரும் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்குகிறது.

இதேபோல் அமெரிக்கா, ஜப்பான், இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் க்வாட் அமைப்பின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்கள் மாநாடும் நடைபெறுகிறது. இந்த இரு மாநாடுகளின் இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் பங்கேற்கவுள்ளாா் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய வெளியுறவு அமைச்சருடன் சந்திப்பு: இந்நிலையில், தில்லியில் ஆஸ்திரேலிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் மெய்ன்ஸ் ரெய்சிங்கா், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஜெய்சங்கரை புதன்கிழமை சந்தித்தாா். அப்போது வா்த்தகம், முதலீடு, உள்கட்டமைப்பு, தொழில்நுட்பம், கல்வி உள்ளிட்ட துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவும் ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பது குறித்து ஆலோசித்தனா்.

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