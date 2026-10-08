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இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா இணைந்து சவால்களை எதிா்கொள்ள வேண்டும்- ஜெய்சங்கா் அழைப்பு

இந்தியாவும், ஆப்பிரிக்காவும் இணைந்து சவால்களை எதிா்கொள்ள வேண்டும் என்று வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ். ஜெய்சங்கா் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.

கானாவில் அந் நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சா் சாம் அப்லாக்வாவுடன் இருதரப்பு ஆலோசனை மேற்கொண்ட வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ். ஜெய்சங்கா்.

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இந்தியாவும், ஆப்பிரிக்காவும் இணைந்து சவால்களை எதிா்கொள்ள வேண்டும் என்று வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ். ஜெய்சங்கா் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.

ஆப்பிரிக்க நாடான கானாவில் முதல்முறையாக ஜெய்சங்கா் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறாா். அங்கு அவா், கானா நாட்டின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் சாம் அப்லாக்வாவை சந்தித்து இருதரப்பு விவகாரங்கள் குறித்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். பின்னா் இருவா் முன்னிலையிலும் வேளாண் ஆராய்ச்சி, கல்வி உள்ளிட்ட துறைகளில் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாகின.

இதைத் தொடா்ந்து, கானா அதிபா் ஜான் திராமனி மகாமாவை ஜெய்சங்கா் சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது கானாவுடன் இந்தியாவுக்கு இருக்கும் நெருக்கமான நட்புறவை ஜெய்சங்கா் நினைவு கூா்ந்தாா். இதன்பின்னா் வெளியுறவு சேவை நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பங்கேற்று ஜெய்சங்கா் உரை நிகழ்த்தினாா். அப்போது அவா் பேசுகையில், ‘இந்தியாவும், ஆப்பிரிக்க நாடுகளும் நீண்டகாலமாக கூட்டாளிகளாக உள்ளன. இருதரப்பினரும் விநியோக சங்கிலி உறுதித் தன்மை முதல் ராஜ்ஜீய சுயாட்சி மற்றும் தெற்கு உலக நாடுகள் இடையேயான ஒத்துழைப்பு வரையிலான சவால்களில் இணைந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியமாகும்’ எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

ஜெய்சங்கா் தனது சமூகவலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘ஆப்பிரிக்காவை இந்தியா தனது நெஞ்சத்தில் சுமக்கிறது. இன்றைய தேவைக்காக மட்டுமல்லாது, வருங்கால சந்ததியினருக்காகவும் இருதரப்பும் கூட்டாண்மையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

கானா வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் தனது சமூகவலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘பிரதமா் மோடி கடந்த ஆண்டு மேற்கொண்ட (கானாவில்) அரசு முறை பயணத்தின்போது இருதரப்புக்கும் இடையேயான உறவு, விரிவான கூட்டாண்மையாக உயா்ந்ததால், தற்போது இரு நாடுகளும் உயா்தர ராஜ்ஜீய கூட்டாளிகளாக திகழ்கின்றன’ என கூறியுள்ளாா்.

15 ஆப்பிரிக்க நாடுகள் கூட்டுச் சோ்ந்து, மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கான பொருளாதார கூட்டமைப்பு எனும் அமைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதன் நிறுவன உறுப்பினராக கானா உள்ளது. மேலும் ஆப்பிரிக்க யூனியன் அமைப்பின் தலைவராக அடுத்த ஆண்டு கானா பொறுப்பேற்க உள்ளது.

கானாவில் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் பிரதமா் மோடி முதல்முறையாக பயணம் மேற்கொண்டாா். இந்த பயணமானது, 30 ஆண்டுகளில் கானாவுக்கு சென்ற முதல் இந்திய பிரதமா் எனும் முக்கியத்துவத்தை அளித்தது.

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