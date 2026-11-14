புதிய பன்முனை உலகில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது: வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஜெய்சங்கா்
புதிய பன்முனை உலகில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது: வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஜெய்சங்கா்
எஸ். ஜெய்சங்கா்
புதிய பன்முனை உலகில் நாடுகளுக்கிடையே கடும் போட்டி நிலவுவதுடன் தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கும் அதிகார மையங்களும் பன்மடங்கு வளா்ச்சியடைந்துள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ். ஜெய்சங்கா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
மேற்காசிய போா் மற்றும் உக்ரைன் போரால் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் மோதல் நீடித்து வரும் நிலையில் அவா் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.
புது தில்லியில் நடைபெற்ற ஆங்கில நாளிதழ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அவா் பேசியதாவது: சுயநலப் போக்குடன் செயல்படும் நாடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால் தற்போது உலகம் பல்வேறு மாற்றங்களை எதிா்கொண்டு வருகிறது. இவை மிகவும் சிக்கலானதாகவும், கணிக்க முடியாத வகையிலும் உள்ளன. இந்தப் புதிய பன்முனை உலகில் நாடுகளுக்கிடையே கடும் போட்டி நிலவுவதுடன் தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கும் அதிகார மையங்களும் பன்மடங்கு வளா்ச்சியடைந்துள்ளன. பெரும்பாலான நாடுகள் தங்களது தேச நலனுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளித்து முடிவுகளை எடுக்கின்றன.
இதை எதிா்கொள்ள இந்தியாவில் தயாரிப்போம், தற்சாா்பு இந்தியா போன்ற மத்திய அரசின் முன்னெடுப்புகளுக்கு நாம் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.
இந்தியா-அமெரிக்கா இடையேயான இருதரப்பு வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்வதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வா்த்தக ரீதியான பல்வேறு சிக்கல்களை களைவதற்கான இறுதிக்கட்டப் பேச்சுவாா்த்தையில் இரு தரப்பும் ஈடுபட்டுள்ளன. விரைவில் இந்த ஒப்பந்தம் கையொப்பமாகும்.
சீன எல்லையில் படைகள் குவிப்பு: சீன எல்லையில் படைகளைக் குவிப்பது அவசியமாகிவிட்டது. பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பைவிட தற்போது எல்லையில் சாலைகள், சுரங்கங்கள் என எல்லை உள்கட்டமைப்பு பன்மடங்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
1988-இல் அப்போதைய பிரதமா் ராஜீவ் காந்தி சீனா சென்றபோது இரு நாடுகளின் பொருளாதாரமும் ஒரே நிலையில் இருந்தன. அதன் பிறகு நவீனமயமாக்கல் மற்றும் தொழில்மயமாக்கலுக்கு சீனா அளித்த முக்கியத்துவத்தால் அந்நாடு மிகப்பெரும் பொருளாதாரமாக உருவெடுத்தது. 1990-களில் இந்தியா சில பொருளாதார சீா்திருத்தங்களை மேற்கொண்டது. ஆனாலும் துறை வாரியான சீா்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவில்லை. இதை அரசியல் ரீதியான கருத்தாக எண்ண வேண்டாம் என்றாா்.
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