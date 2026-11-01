வேட்பாளர் பட்டியலால் அதிருப்தி: பஞ்சாபில் பதவியை ராஜிநாமா செய்த 2 ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ.க்கள்!
பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் இரண்டு எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்திருப்பது பற்றி....
பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் (கோப்புப் படம்) - PTI
பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் இரண்டு எம்.எல்.ஏ.க்கள் திடீரென தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளனர்.
பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான 40 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய முதற்கட்டப் பட்டியலை ஆம் ஆத்மி கட்சி சனிக்கிழமை அறிவித்தது. முதல்வர் பகவந்த் மான் மீண்டும் துரி தொகுதியில் போட்டியிடுவார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வேட்பாளர் தேர்வு முறை, தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களிடையே குழப்பத்தையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமைச்சர்கள் உட்பட பல முக்கிய பிரமுகர்களின் பெயர்கள் இந்த முதல் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை.
இதைத்தொடர்ந்து ஆம் ஆத்மி கட்சியின் இரண்டு எம்.எல்.ஏ.க்கள் கட்சி மற்றும் எம்.எல்.ஏ. பதவிகளை ஞாயிற்றுக்கிழமை திடீரென ராஜிநாமா செய்தனர். சனூர் தொகுதியின் ஹர்மீத் சிங் பதான்மஜ்ரா மற்றும் சமானா தொகுதியின் சேதன் சிங் ஜோராமஜ்ரா ஆகியோர் தங்களது பதவிகளிலிருந்து விலகியுள்ளனர்.
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் நேற்று வெளியான நிலையில், இந்த ராஜிநாமாக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இது தேர்தலில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என கருதப்படுகிறது.
Summary
Two Aam Aadmi Party (AAP) legislators, Harmeet Singh Pathanmajra and Chetan Singh Jouramajra, have resigned from the Punjab Assembly shortly after the party announced its first list of candidates for the 2027 state elections.
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