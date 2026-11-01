The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வேட்பாளர் பட்டியலால் அதிருப்தி: பஞ்சாபில் பதவியை ராஜிநாமா செய்த 2 ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ.க்கள்! ரஷியாவில் தொழில்துறை நிறுவனம் மீது ட்ரோன் தாக்குதல் உருவானது முரசு புயல்! வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!தமிழ்நாடு நாள் ஜூலை 18 மட்டுமே! வரலாற்றை மாற்ற வேண்டாம்: திமுக ஞானேஷ் குமார் பதவி நீக்கம்: தில்லியில் இந்தியா கூட்டணி பேரணி!

வேட்பாளர் பட்டியலால் அதிருப்தி: பஞ்சாபில் பதவியை ராஜிநாமா செய்த 2 ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ.க்கள்!

பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் இரண்டு எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்திருப்பது பற்றி....

Punjab AAP Crisis: 2 MLAs Resign After First Candidate List

பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் (கோப்புப் படம்) - PTI

Updated On :

பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் இரண்டு எம்.எல்.ஏ.க்கள் திடீரென தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளனர்.

பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான 40 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய முதற்கட்டப் பட்டியலை ஆம் ஆத்மி கட்சி சனிக்கிழமை அறிவித்தது. முதல்வர் பகவந்த் மான் மீண்டும் துரி தொகுதியில் போட்டியிடுவார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த வேட்பாளர் தேர்வு முறை, தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களிடையே குழப்பத்தையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமைச்சர்கள் உட்பட பல முக்கிய பிரமுகர்களின் பெயர்கள் இந்த முதல் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை.

இதைத்தொடர்ந்து ஆம் ஆத்மி கட்சியின் இரண்டு எம்.எல்.ஏ.க்கள் கட்சி மற்றும் எம்.எல்.ஏ. பதவிகளை ஞாயிற்றுக்கிழமை திடீரென ராஜிநாமா செய்தனர். சனூர் தொகுதியின் ஹர்மீத் சிங் பதான்மஜ்ரா மற்றும் சமானா தொகுதியின் சேதன் சிங் ஜோராமஜ்ரா ஆகியோர் தங்களது பதவிகளிலிருந்து விலகியுள்ளனர்.

அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் நேற்று வெளியான நிலையில், இந்த ராஜிநாமாக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இது தேர்தலில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என கருதப்படுகிறது.

Summary

Two Aam Aadmi Party (AAP) legislators, Harmeet Singh Pathanmajra and Chetan Singh Jouramajra, have resigned from the Punjab Assembly shortly after the party announced its first list of candidates for the 2027 state elections.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பஞ்சாப் தேர்தல்: ஆம் ஆத்மியின் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்; துரியில் பகவந்த் மான் மீண்டும் போட்டி!

பஞ்சாப் தேர்தல்: ஆம் ஆத்மியின் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்; துரியில் பகவந்த் மான் மீண்டும் போட்டி!

பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: ஆம் ஆத்மி வேட்பாளா் பட்டியல் சனிக்கிழமை வெளியீடு

பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: ஆம் ஆத்மி வேட்பாளா் பட்டியல் சனிக்கிழமை வெளியீடு

போராட்டங்கள் பயனற்றவை.. பஞ்சாபில் என்டிஏ ஆட்சி அமைக்கும்! அமித் ஷா

போராட்டங்கள் பயனற்றவை.. பஞ்சாபில் என்டிஏ ஆட்சி அமைக்கும்! அமித் ஷா

பஞ்சாபில் இதேபோல எதிா்ப்பு தெரிவிக்க முடியுமா? சிஜேபிக்கு சவால் விடுத்த முதல்வா் ரேகா குப்தா

பஞ்சாபில் இதேபோல எதிா்ப்பு தெரிவிக்க முடியுமா? சிஜேபிக்கு சவால் விடுத்த முதல்வா் ரேகா குப்தா

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK