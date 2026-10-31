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பஞ்சாப் தேர்தல்: ஆம் ஆத்மியின் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்; துரியில் பகவந்த் மான் மீண்டும் போட்டி!

பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான 40 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய வேட்பாளர்கள் அடங்கிய பட்டியலை ஆம் ஆத்மி கட்சி வெளியிட்டிருப்பது பற்றி...

AAP announces list of 40 candidates for Punjab polls

முதல்வர் பகவந்த் மான்

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பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி 40 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய பட்டியலை ஆம் ஆத்மி கட்சி வெளியிட்டுள்ளது.

பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான 40 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய முதற்கட்டப் பட்டியலை ஆம் ஆத்மி கட்சி சனிக்கிழமை அறிவித்தது. தற்போதைய முதல்வர் பகவந்த் மான் மீண்டும் துரி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அரசியல் விவகாரக் குழு கூட்டத்திற்குப் பிறகு, தனது பெயர் உட்பட 40 பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் மான் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2027-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெற உள்ளது.

வாக்குப்பதிவு பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 117 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட பஞ்சாப் சட்டப்பேரவையில் ஐந்தாண்டு காலம் 2027 மார்ச் 16ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.

Summary

The Aam Aadmi Party on Saturday announced the list of 40 candidates, with sitting Chief Minister Bhagwant Mann seeking re-election from Dhuri.

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