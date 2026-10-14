பஞ்சாபில் இதேபோல எதிா்ப்பு தெரிவிக்க முடியுமா? சிஜேபிக்கு சவால் விடுத்த முதல்வா் ரேகா குப்தா
பஞ்சாபில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு ஆா்வலா் கொல்லப்பட்டதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து சிஜேபி போராட்டம் நடத்த முடியுமா? என தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா சவால்
தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா
இளைஞா்கள் தலைமையிலான கரப்பான் ஜனதா கட்சி ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ‘பி-டீம்‘ போல செயல்படுகின்றனா், மேலும் பஞ்சாபில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு ஆா்வலா் கொல்லப்பட்டதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து அவா்களால் அங்கு போராட்டம் நடத்த முடியுமா? இது அவா்களுக்கான சவால் என்றாா் தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் பேசியதாவது: எதிா்க்கட்சிகளும் பிற அமைப்புகளும் இந்தியாவுக்கு தீங்கு விளைவிக்க ‘வெளிநாட்டு சக்திகளுடன் இணைந்துள்ளன. எதிா்க்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களில் உள்ள பிரச்னைகள் குறித்து சி. ஜே. பி ஒருபோதும் போராட்டங்களை நடத்தவில்லை செவ்வாயன்று போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு ஆா்வலா் கொல்லப்பட்ட பஞ்சாபில் போராட்டம் நடத்ட வேண்டியாதுதானே.
போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் ரசாயனக் கடைகளில் போதைப்பொருள் சட்டவிரோத விற்பனைக்கு எதிராக குரல் எழுப்பிய சமூக ஆா்வலா் பா்வீந்தா் சிங் என்ற ஜோட்டா, அக்டோபா் 13 ஆம் தேதி பஞ்சாபின் மான்சா மாவட்டத்தில் ஒரு பரபரப்பான சந்தையில் பகல் நேரத்தில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா்.
அவா்கள் ஏன் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் பி-டீம் போல செயல்பட்டு, கட்சிக்கு பொருத்தமான நிகழ்ச்சி நிரல்களில் மட்டுமே செயல்படுகிறாா்கள்?
ஜந்தா் மந்தரில் ஏன் போராட்டம் நடத்த வேண்டும்? தில்லி மக்களை தொந்தரவு செய்வதிலும் நகரத்தை கொச்சைப்படுத்துவதற்காகவே இதனை செய்கிறாா்கள். எஸ். ஐ. ஆருக்கு எதிரான காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் தாங்கள் தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற மாநிலங்களில் நடந்த வாக்காளா் திருத்தம் பற்றி ஒருபோதும் பேசுவதில்லை.
மோடி அரசின் வளா்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் நாட்டின் முன்னேற்றம் குறித்து பொதுமக்கள் திருப்தி அடைந்துள்ளதால், காங்கிரஸ் மற்றும் பிற அமைப்புகள் இணைந்து தோ்தல் தோல்விகளுக்குப் பிறகு மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டதாக உணா்கின்றனா்.
இந்தியாவை பொறாமைப்படுத்தும் வெளிநாட்டு சக்திகளுடன் இணைந்து அவா்கள் நாட்டிற்கு தீங்கு செய்ய முயற்சிக்க இதுவே காரணம். அதிகாரத்தை இழந்த பிறகு அவா்கள் வேதனைப்படுகிறாா்கள், எனவே அவா்களின் அரசியல் லட்சியங்களுக்காக முழு நாட்டையும் தொந்தரவு செய்கிறாா்கள். தில்லிக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது, அவா்களின் போராட்டங்களால் வா்த்தகா்கள் மற்றும் சாமானிய மக்கள் துன்புறுத்தப்பட்டதாகவும்.
நாட்டில் எஸ். ஐ. ஆா் நடப்பது இது முதல் முறை அல்ல இது 2002 ஆம் ஆண்டில் தோ்தல் ஆணையத்தால் நடத்தப்பட்டது என்றாா் ரேகா குப்தா.
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