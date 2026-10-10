பெண்களுக்காக 56 சிறப்பு பேருந்துகள், 2947 பேருந்து மாா்ஷல்கள் நியமனம்: ரேகா குப்தா
பெண்களுக்காக 56 சிறப்பு பேருந்துகள், 2947 பேருந்து மாா்ஷல்கள் நியமனம்: ரேகா குப்தா
ரேகா குப்தா - ANI
தில்லி போக்குவரத்துக் கழக (டி. டி. சி) பேருந்துகளில் 2,947 பஸ் மாா்ஷல்களை அரசு நியமித்துள்ளதுடன், அதன் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக பெண்களுக்காக 56 சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கி வருவதாக முதல்வா் ரேகா குப்தா சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 56 சிறப்பு பேருந்துகளில், 15 மாலை நேரத்தில் இயக்கப்படுகின்றன, மாலை 5 மணிக்குப் பிறகு ஆயுதமேந்திய பெண் போலீஸ் பணியாளா்கள் நிறுத்தப்படுகிறாா்கள். அனைத்து பேருந்துகளும் பேருந்து மேலாண்மை அமைப்புடன் (பி. எம். எஸ்) அவசரகால அலாரங்கள், நேரடி சிசிடிவி ஊட்டங்கள் மற்றும் ஜி. பி. எஸ் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றுடன் ஒரு கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் மூலம் 24 மணி நேரமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. விஸ்வாஸ் நகா் மற்றும் ரோகினியில் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு கூடுதல் தங்குமிட வசதிகளை மகளிா் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை விரைவில் அறிமுகப்படுத்தும். பிரச்னை ஏற்படும் தருணங்களின் போது பெண்கள் உடனடி உதவிகளைப் பெறுவதையும், பணிபுரியும் பெண்களுக்கு அத்தியாவசிய வசதிகள் கிடைப்பதையும், ஒவ்வொரு குழந்தையும் பாதுகாப்பான சூழலில் கற்றுக்கொள்வதற்கும், முன்னேறுவதற்கும், அவா்களின் திறன்களை வளா்ப்பதற்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பதையும் உறுதி செய்வதற்காக தில்லி அரசு அமைப்புகளை வலுப்படுத்துகிறது.
குழந்தைகள் நலக் குழுக்கள் மற்றும் இளைஞா் நீதி வாரியங்கள் குழந்தைகளின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக சட்டரீதியான அமைப்புகளாக செயல்படுகின்றன. குழந்தைத் திருமணங்களைத் தடுக்க துணைப்பிரிவு மாஜிஸ்திரேட்டுகள் குழந்தைத் திருமணத் தடை அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா், அதே நேரத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பிக்கையை மேம்படுத்துவதற்காக பள்ளிகளில் சுமாா் 1.5 லட்சம் சிசிடிவி கேமராக்கள் உள்ளன. ராணி லட்சுமிபாய் தற்காப்பு பயிற்சித் திட்டத்தின் கீழ் 1,397 பள்ளிகளில் தற்காப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்துரைத்த குப்தா, பொதுப்பணித் துறையின் (பி. டபிள்யூ. டி) கீழ் உள்ள சாலைகளில் 45,000 உயா் அழுத்த சோடியம் நீராவி (எச். பி. எஸ். வி) விளக்குகள் மற்றும் 51,000 எல். ஈ. டி விளக்குகள் உட்பட 96,000 தெரு விளக்குகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
இத்துறையின் கீழ் மொத்தம் 2,53,983 சிசிடிவி கேமராக்கள் இய
ங்கி வருகின்றன. குடிமக்கள் கட்டணமில்லா எண் 1908 மற்றும் பி. டபிள்யூ. டி சேவா போா்டல் மூலம் புகாா்களைப் பதிவு செய்யலாம். மகளிா் உதவி எண் 181, டி. டி. சி சேவைகள் மற்றும் குழந்தை பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்தும் நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல அடுக்கு பாதுகாப்பு வலையமைப்ைபும் உண்டு என்று தெரிவித்துள்ளாா் ரேகா குப்தா.
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