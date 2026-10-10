தில்லியை பிணை கைதியைப் போல இருக்க விடமாட்டோம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா
தில்லியை பிணை கைதியைப் போல இருக்க விடமாட்டோம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா
தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா
தேசியத் தலைநகரை பிணைக் கைதிகளாக வைத்திருக்க மாட்டோம் என்று வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் தலைவா் ராகுல் காந்தி மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவா் அரவிந்த் கேஜரிவால் ஆகியோா் தங்கள் ‘பி-டீம்‘ சி. ஜே. பி உடன் இணைந்து நகரத்தை ஒரு ‘போா்க்களமாக‘ மாற்ற முயற்சிப்பதாக தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா சனிக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இது குறித்து தன்னுடைய எக்ஸ் சமூக வலைத்தள பதிவில் ரேகா குப்தா பதிவிட்டிருப்பதாவது: மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட ராகுல் காந்தியும் கேஜரிவாலும், தங்கள் ‘பி-டீம்‘ உடன் இணைந்து தில்லியை ஒரு போா்க்களமாக மாற்ற முயன்றனா். இந்தத் தலைவா்கள் தங்கள் இடைவிடாத தோல்விகளைப் பற்றிய விரக்தியை பொதுமக்களிடம் வெளிப்படுத்துவதில் ஏன் இவ்வளவு நரகமாக மாற்றுகிறாா்கள் ? நகரத்தில் நிலவும் குழப்பத்தால் துன்புறுத்தப்படுவதற்கு தில்லிவாசிகள் என்ன குற்றம் செய்திருக்கிறாா்கள்? ஜனநாயகம் என்ற போா்வையில் அராஜகத்தைப் பரப்பும் அரசியலும், பொது ஆணையை சவால் செய்யும் அரசியலும் உறுதியாக எதிா்த்துப் போராடப்படும். ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளா் கேஜரிவால் தனது ‘அரசியல் சுயநலத்திற்காக‘ தில்லியில் பாதுகாப்பு மற்றும் அமைதியை சீா்குலைக்க முயற்சிக்கிறாா் என்று பதிவிட்டுள்ளாா் ரேகா குப்தா.
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