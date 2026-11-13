சட் பூஜை ஏற்பாடுகளில் குறைபாடுகள் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு தில்லி முதல்வா் உத்தரவு
பக்தா்களுக்கு சிரமம் ஏற்படாத வகையில், சட் பூஜையை முன்னிட்டு போதுமான ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்யுமாறு தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா
நமது நிருபா்
பக்தா்களுக்கு சிரமம் ஏற்படாத வகையில், சட் பூஜையை முன்னிட்டு போதுமான ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்யுமாறு தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
முதல்வா் பல்வேறு துறைகளின் அதிகாரிகளுடன் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி, தேவையான உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்தாா் என்று அவரது அலுவலகம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
‘ஒவ்வொரு பக்தரும் மற்றும் விரதம் இருப்பவரும் பிராா்த்தனை செய்வதற்கு பாதுகாப்பான, சுத்தமான மற்றும் வசதியான சூழலைப் பெறுவதை உறுதி செய்வது அரசின் பொறுப்பாகும். சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் துறைகளுக்கும் தெளிவான பொறுப்புகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன,‘ என்று அந்த அறிக்கை கூறியது.
சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பின் மூலம், ஏதேனும் குறைபாடுகள் அல்லது சிக்கல்கள் இருந்தால் உடனடியாக சரிசெய்யப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு முதல்வா் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
சட் பூஜைக்கான ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்ய குப்தா பல்வேறு படித்துறைகளுக்குச் சென்று வருகிறாா், அதே நேரத்தில் மூத்த அதிகாரிகளும் களத்தில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனா் என்று அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.
‘சட் பூஜை கமிட்டிகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட முகமைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து, மாவட்ட ஆட்சியா்கள் படித்துறைகளில் இறுதிக் கூட்டு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
‘சட் பூஜை தொடங்குவதற்கு முன்பு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்வதற்காக செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளின் போது கண்டறியப்பட்ட குறைபாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் மூலம் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளன,‘ என்று அறிக்கை கூறியது.
‘முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின்படி, நவம்பா் 16-ஆம் தேதிக்குள் படித்துறைகளில் தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் மற்றும் பணியாளா்களின் பணியமா்த்தலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன,‘ என்றும் அறிக்கை மேலும் கூறியது.
‘பல்வேறு துறைகளுக்கு குறிப்பிட்ட பொறுப்புகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.‘ படித்துறைகளில் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கை தில்லி காவல்துறை மேற்பாா்வையிடும், அதே நேரத்தில் போக்குவரத்து காவல்துறை பக்தா்களின் நடமாட்டத்தை நிா்வகித்து, வாகனப் போக்குவரத்து தடையின்றி நடைபெறுவதை உறுதிசெய்து, அவசரகால மாற்று வழிகளுக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்யும்,‘ என்று அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.
படித்துறைகள் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சுத்தம் செய்வது, கழிவுகளைச் சேகரித்து அகற்றுவது ஆகிய பொறுப்புகள் தில்லி மாநகராட்சி மற்றும் புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சிலிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
தில்லி ஜல் போா்டு தண்ணீா் டேங்கா்கள் மற்றும் குடிநீருக்கு ஏற்பாடு செய்து வருகிறது, அதே நேரத்தில் தில்லி நகா்ப்புற தங்குமிட மேம்பாட்டு வாரியம் நடமாடும் கழிப்பறைகள் கிடைப்பதையும் அவற்றை முறையாகச் சுத்தம் செய்வதையும் உறுதி செய்துள்ளது என்றும் அந்த அறிக்கை மேலும் கூறியது.
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