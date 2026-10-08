தில்லி பல்கலை. வடக்கு வளாகத்தில் போதிய தெருவிளக்குகள் நிறுவ முதல்வா் உத்தரவு
தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் வடக்கு வளாகத்தில் போதுமான தெருவிளக்குகள், செயல்படும் சிசிடிவி கேமராக்கள் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு முதல்வா் ரேகா குப்தா அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக அவரது அலுவலகம் வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
ரேகா குப்தா
தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் வடக்கு வளாகத்தில் போதுமான தெருவிளக்குகள், செயல்படும் சிசிடிவி கேமராக்கள் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு முதல்வா் ரேகா குப்தா அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக அவரது அலுவலகம் வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
புதன்கிழமை மாலை தில்லி பல்கலை. வளாகத்திற்குச் சென்ற முதல்வா் குப்தா, ‘வளாகத்தின் பாதுகாப்பில் சமரசமிருக்காது. எந்த குறைபாடுகளும் பொறுத்துக்கொள்ளப்படாது‘ என்றாா். கலை, சட்டம் மற்றும் அறிவியல் புலங்கள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் வளாகத்தின் பிற முக்கிய பகுதிகளை ஆய்வு செய்து, சரியான வெளிச்சத்தை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவா் உத்தரவிட்டாா்.
இது தொடா்பாக முதல்வா் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
கலைப் புலத்திற்கு முன்னறிவிப்பின்றி வருகை தந்த முதல்வா் குப்தா, பெண் மாணவா்களுடன் உரையாடி அவா்களின் பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து, விடுதிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் தொடா்பான பிரச்னைகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா். இரவில் பயணம் செய்யும் போது அவா்கள் எதிா்கொள்ளும் சிரமங்கள் அல்லது பாதுகாப்பற்ற உணா்வுகள் குறித்தும் அவா் விசாரித்தாா்.
குப்தா வளாகத்தில் நடந்து சென்று பல இருண்ட பகுதிகளை அடையாளம் கண்டாா். அனைத்து இருண்ட இடங்களையும் கண்டறிந்து, அவை வெளிச்சத்தில் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு முதல்வா் உத்தரவிட்டாா்.
மேலும், மரக்கிளைகளை கத்தரிக்கவும், தேவையான இடங்களில் கூடுதல் விளக்குகளை பொருத்தவும் அதிகாரிகளுக்கு அவா் உத்தரவிட்டாா்.
பல இடங்களில் உடைந்த மற்றும் சீரற்ற நடைபாதைகளை கண்டு அதிருப்தி தெரிவித்த முதல்வா், அவற்றை சரி செய்ய உத்தரவிட்டாா். வளாகத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களையும் பாா்வையிட்டாா். அவற்றில் எத்தனை வேலை செய்கின்றன என்றும், தேவைப்பட்டால் அவற்றின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டாா்.
இரவு நேரங்களில் வளாகத்தில் பிசிஆா் வாகனங்கள் இருப்பது மற்றும் பெண் காவலா்களை நியமிப்பது குறித்தும் மாணவிகளிடம் கேட்டறிந்தாா்.
காவல்துறையும் பல்கலைக்கழக நிா்வாகமும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை அவா் வலியுறுத்தினாா். குப்பை குவியல்களை முதல்வா் கவனித்தாா். அதை அகற்றவும் உத்தரவிடப்பட்டது. மாணவா்கள் தற்காப்புப் பயிற்சி பெறவும், அதற்கு சிறிது நேரம் ஒதுக்கவும் முதல்வா் வலியுறுத்தினாா்.
இந்த பயணத்தின்போது பொதுப் பணித் துறை, தில்லி மாநகராட்சி மற்றும் தில்லி காவல் அதிகாரிகள் உடன் இருந்ததாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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