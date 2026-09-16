கிஷாவ் திட்டத்திலிருந்து தில்லிக்கு 109.9 எம்சிஎம் தண்ணீா் கிடைக்கும்; யமுனையின் சுற்றுச்சூழலுக்கு உதவும்: முதல்வா்
வரவிருக்கும் கிஷாவ் பல்நோக்கு திட்டத்திலிருந்து தில்லிக்கு சுமாா் 110 மில்லியன் கன மீட்டா் தண்ணீா் கிடைக்கும், இது நகரத்தில் நீா் விநியோகத்தை அதிகரிப்பதோடு, யமுனையில் சுற்றுச்சூழல் நீரோட்டத்தையும் மேம்படுத்தும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா தெரிவித்தாா்.
ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்
வரவிருக்கும் கிஷாவ் பல்நோக்கு திட்டத்திலிருந்து தில்லிக்கு சுமாா் 110 மில்லியன் கன மீட்டா் (எம்.சி.எம்) தண்ணீா் கிடைக்கும், இது நகரத்தில் நீா் விநியோகத்தை அதிகரிப்பதோடு, யமுனையில் சுற்றுச்சூழல் நீரோட்டத்தையும் மேம்படுத்தும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா தெரிவித்தாா்.
தில்லி முதல்வா், உத்தரப் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியாணா ஆகிய மாநிலங்களின் முதல்வா்களுடன் இணைந்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா மற்றும் மத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சா் சி.ஆா். பாட்டீல் ஆகியோா் முன்னிலையில் இன்று முன்னதாக ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டாா். தில்லியின் தண்ணீா் தேவைகளுக்கு இந்தத் திட்டம் நீண்டகால ஆதரவை வழங்கும் என்று குப்தா கூறினாா்.
கிஷாவ் பல்நோக்கு திட்டம், மேல் யமுனா படுகையில் உள்ள முக்கியமான நீா் சேமிப்பு திட்டங்களில் ஒன்றாகும். டோன்ஸ் ஆற்றின் மீது கட்டப்படவுள்ள இந்தத் திட்ட அணை, சுமாா் 1,324 எம்.சி.எம் பயனுள்ள நீா் சேமிப்புத் திறனைக் கொண்டிருக்கும் என்று குப்தா அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்தாா்.
பருவமழைக் காலத்தில் கிடைக்கும் நீரை, தேவைக்கேற்ப ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையில் சேமித்து வெளியிட முடியும். இது மேல் யமுனா படுகையில் உள்ள மாநிலங்களுக்கு சிறந்த நீா் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய உதவும்.
இந்த ஒப்பந்தம், தில்லிக்கு 109.9 எம்.சி.எம் நீரைப் பெற வழிவகுக்கும், இது தலைநகரின் குடிநீா் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்வதற்கு குறிப்பிடத்தக்க ஆதரவை வழங்கும். இது யமுனையின் சுற்றுச்சூழல் நீரோட்டத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும் என்று குப்தா கூறினாா்.
மேலும், நிலத்தடி நீா் செறிவூட்டல் மற்றும் நீா் பாதுகாப்பு தொடா்பான தில்லி அரசின் முயற்சிகளுக்கு இது ஆதரவளிக்கும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
‘நதியின் சுற்றுச்சூழல் நலனுக்குப் போதுமான நீரோட்டம் இன்றியமையாதது. யமுனையைத் தூய்மையாகவும் களங்கமற்றதாகவும் மாற்றுவதற்கு தில்லி அரசு பல்வேறு மட்டங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது, மேலும் கிஷாவ் திட்டத்தின் பலன்கள் இந்த முயற்சிகளை மேலும் வலுப்படுத்தும்,‘ என்று அவா் குறிப்பிட்டாா்.
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