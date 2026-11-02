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டாடா குழுமப் பிரச்னைகளுக்கு சுமுகத் தீா்வு: நிா்மலா சீதாராமன்

டாடா குழுமத்தில் நிலவும் பிரச்னைகளுக்கு சுமுகமாகத் தீா்வு காணப்படுமென மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தாா்.

மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன்

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டாடா குழுமத்தில் நிலவும் பிரச்னைகளுக்கு சுமுகமாகத் தீா்வு காணப்படுமென மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தாா்.

டாடா சன்ஸ் தலைவராக என். சந்திரசேகரனை அப்பொறுப்பில் மீண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கும் தீா்மானத்துக்கு டாடா டிரஸ்ட் தலைவா் நோயல் டாடா கடந்த செப்டம்பா் மாதம் வெளிப்படையாக எதிா்ப்பு தெரிவித்ததால், டாடா குழுமத்தில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் நிா்மலா சீதாராமன் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.

மும்பையில் ஹெச்எஸ்பிசி சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அவா் பேசியதாவது: இந்தியப் பொருளாதாரத்துக்கு டாடா குழுமம் பெரும் பங்களித்து வருகிறது.

எனவே டாடா குழுமத்தில் நிலவும் பிரச்னைகளுக்கு விரைந்து சுமுகத் தீா்வு காணப்படும். இதுபோன்ற முக்கிய விவகாரங்கள் பொதுவெளிக்கு வருவது சரியல்ல. டாடா குழுமத்தை உலகளாவிய நிறுவனமாக மாற்றியதில் பாா்சி சமூகத்தினரின் பங்களிப்பு இன்றியமையாதது.

நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு மூலதன முதலீடு மிகவும் அவசியமானது. 7 சதவீத வளா்ச்சியை பதிவு செய்யும் நமது இந்தியா குறித்து பொதுமக்கள் நம்பிக்கையுடன் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும். நம் திறன் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம் என்பதை ஒற்றுமையுடன் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.

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