அராஜகப் போக்கைக் கைவிடுங்கள்... ராகுலுக்கு ஐக்கிய ஜனதா தளம் அறிவுறுத்தல்!
அமித் ஷாவின் சவாலை ஏற்க ராகுலுக்கு ஐக்கிய ஜனதா தளம் வலியுறுத்தல்..
தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் ராஜீவ் ரஞ்சன் பிரசாத் - X
நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரில் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை குறித்து விவாதிக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா விடுத்த சவாலை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு ஐக்கிய ஜனதா தளம் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் ராஜீவ் ரஞ்சன் பிரசாத் கூறுகையில்,
நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மீது ராகுலுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால், அவர் விவாதிக்க விரும்பும் அனைத்து விஷயங்களையும் நாடாளுமன்றத்திலேயே எழுப்ப வேண்டும்.
ராகுல் காந்திக்கு நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இருந்தால், அவர் அமித் ஷாவின் சவாலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
பிகாரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர மறுஆய்வு தொடர்பான விவகாரத்தை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், இந்த மறுஆய்வை நடத்துவதற்குத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு, இந்த நடவடிக்கை சட்டப்பூர்வமான வழிமுறைகளின்படியே மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
நாட்டின் நீதித்துறை மீதும், நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மீதும் நம்பிக்கை இல்லையென்றால், இது ஒரு அராஜகப் போக்காகும். எனவே, அவர் இந்தச் சவாலை ஏற்றுக்கொண்டு, நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடருக்கு வந்து, தான் எழுப்ப விரும்பும் எந்தவொரு விஷயத்தையும் முன்வைக்க வேண்டும்.
எஸ்.ஐ.ஆர் விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரைக் கூட்ட அரசு தயாராக இருப்பதாக அமித் ஷா கூறியதற்கு, காங்கிரஸ் கட்சி பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ், உள்நாட்டு முயற்சிகள் மூலம் இந்தியாவின் பிம்பம் வலுப்படுத்தப்பட்டுச் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது அந்தப் பிளவைச் சரிசெய்துள்ளது. அவர் இதை மதிக்க வேண்டும்.
வெளிநாட்டு உதவி பெற்றதாகக் குற்றம் சாட்டியோ அல்லது இந்தியப் பிரதமருக்கு எதிராக இத்தகைய பிரசாரங்களை மேற்கொண்டோ நாட்டின் பிம்பத்தைக் களங்கப்படுத்த ராகுல் முயன்றால், அத்தகைய குற்றச்சாட்டுகள் அவருக்கே தீங்காக முடியும் என்று அவர் கூறினார்.
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