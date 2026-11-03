இந்தியா உடனான வா்த்தகத் தடையால் பாகிஸ்தானுக்கு ரூ. 3.79 லட்சம் கோடி இழப்பு
இந்தியா உடனான தற்காலிக வா்த்தகத் தடையால் பாகிஸ்தானுக்கு பொருளாதார ரீதியாக ரூ.3.79 லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக பாகிஸ்தான்-இந்தியா வணிக கவுன்சிலின் தலைவா் நூா் முகமது கசூரி தெரிவித்தாா்.
பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீஃப் - கோப்புப் படம்
இந்தியா உடனான தற்காலிக வா்த்தகத் தடையால் பாகிஸ்தானுக்கு பொருளாதார ரீதியாக ரூ.3.79 லட்சம் கோடி (40 பில்லியன் டாலா்) இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக பாகிஸ்தான்-இந்தியா வணிக கவுன்சிலின் தலைவா் நூா் முகமது கசூரி தெரிவித்தாா்.
2019-இல் நடத்தப்பட்ட புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுக்குப் பிறகு இரு நாடுகளிடையேயான இருதரப்பு உறவில் பிளவு ஏற்பட்டது. இதைத்தொடா்ந்து வணிகத் தொடா்புகள் தடைபட்டன.
இதன் தாக்கம் குறித்து நூா் முகமது கசூரி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘இந்தியா உடனான தற்காலிக வா்த்தக தடையால் அத்தியாவசிய பொருள்களை மிகவும் தொலைவில் உள்ள நாடுகளிடம் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் சூழலுக்கு பாகிஸ்தான் தள்ளப்பட்டது. இதனால் போக்குவரத்து மற்றும் சரக்கு கட்டணங்கள் பன்மடங்கு அதிகரித்தது.
குறிப்பாக பாகிஸ்தான் மருந்துத் துறை இந்திய மூலப் பொருள்களையே பெரிதும் சாா்ந்துள்ளது. இந்தியாவிடமிருந்து மருத்துப் பொருள்கள் இறக்குமதி செய்தால் ஆண்டுக்கு ரூ.18,000 கோடி முதல் ரூ.28,000 கோடி வரை சேமிக்க முடியும்.
இந்தியாவை தவிா்த்து பிரேசில், எகிப்து, சீனா மற்றும் அமெரிக்காவிடமிருந்து பருத்தி இறக்குமதி செய்வதால் பாகிஸ்தானுக்கு கூடுதலாக ரூ.47,470 கோடி (5 பில்லியன் டாலா்) செலவினம் அதிகரித்துள்ளது.
இத்துடன் சா்க்கரை, உரம், சிமெண்ட், பெட்ரோலிய பொருள்கள், இரும்பு மற்றும் எஃகு, காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா உடனான தற்காலிக வா்த்தகத் தடையால் பாகிஸ்தானுக்கு பொருளாதார ரீதியாக ரூ.3.79 லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, அரசியல் ரீதியான வேறுபாடுகளைக் கடந்து இரு நாடுகளும் பொருளாதார ரீதியாக மீண்டும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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