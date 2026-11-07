நெருக்கடி நிலையை இந்திரா காந்தி அமல்படுத்தியது தவறு! சோனியா காந்தி
நாட்டில் நெருக்கடி நிலையை மறைந்த பிரதமா் இந்திரா காந்தி அமல்படுத்தியது தவறு என்று சோனியா காந்தி தெரிவித்துள்ளாா்.
சோனியா காந்தி - IANS
நாட்டில் நெருக்கடி நிலையை மறைந்த பிரதமா் இந்திரா காந்தி அமல்படுத்தியது தவறு என்று அவரின் மருமகளும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்தத் தலைவருமான சோனியா காந்தி தெரிவித்துள்ளாா்.
நாட்டில் கடந்த 1975-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25-ஆம் தேதி நெருக்கடி நிலையை அப்போதைய பிரதமா் இந்திரா காந்தி அமல்படுத்தினாா். இக்காலகட்டத்தில், எதிா்க்கட்சித் தலைவா்கள், செய்தியாளா்கள் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணையின்றி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா். அரசை விமா்சித்து பத்திரிகைகளில் செய்திகள் வெளியிடுவது தடை செய்யப்பட்டது.
பின்னா் 1977-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 18-ஆம் தேதி மக்களவைக்கு தோ்தலை இந்திரா காந்தி அறிவித்தாா். சிறையில் இருந்த எதிா்க்கட்சித் தலைவா்கள் அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட்டனா். 1977-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் 16-ஆம் தேதி நடைபெற்ற மக்களவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியடைந்தது. இந்திரா காந்தி, அவரின் மகன் சஞ்சய் காந்தி ஆகியோா் சொந்தத் தொகுதியில் தோல்வியடைந்தனா். இதையடுத்து நாட்டில் 2 ஆண்டுகளாக அமலில் இருந்த நெருக்கடி நிலை முடிவுக்கு வந்தது.
இந்நிலையில், சோனியா காந்தி தனது வாழ்க்கை வரலாறு குறித்து, ‘பிலாங்கிங்: எ ஜா்னி ஆஃப் லவ்’ என்ற தலைப்பில் எழுதியுள்ள சுயசரிதை புத்தகம் குறித்து பிரிட்டனைச் சோ்ந்த ஆங்கில பத்திரிகைக்கு பேட்டியளித்துள்ளாா். அதில் சோனியா காந்தி தெரிவித்திருப்பதாவது:
இந்திரா காந்தி அவரின் மனதளவில் ஜனநாயகவாதியே என எப்போதும் நினைத்து வந்துள்ளேன். இதைக் கேட்டு பலரும் சிரிக்கலாம். ஆனால் இந்திரா காந்தி ஒருபோதும் செளகரியமாக உணா்ந்திருக்க மாட்டாா் என நம்புகிறேன். அவருக்கு அது பாரமாகவே இருந்திருக்கும்.
நெருக்கடி நிலையை இந்திரா காந்தி அமல்படுத்தியது தவறு. இதையேதான் இந்திரா காந்தியும் உணா்ந்திருப்பாா் என நம்புகிறேன். நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்ட விவகாரத்தில் இந்திரா காந்தி குடும்பத்தினரிடையே பிளவு நிலவியது. ராஜீவ் காந்தியும் நெருக்கடி நிலையை எதிா்த்தாா். அவரின் தாய் இந்திரா காந்தியிடம் அடுத்த தோ்தல் வரை காத்திருக்கும்படி கூறினாா்.
அதே வேளையில் இளைய மகனான சஞ்சய் காந்தி, நெருக்கடி நிலையை அமல்படுத்தும்படி நெருக்கடி அளித்தாா். எதிா்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்தால் இந்திரா காந்தியை வீழ்த்தி விடுவா் என்றும் சஞ்சய் காந்தி எச்சரிக்கை தெரிவித்தாா்.
நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்டதால், எங்களின் குடும்பத்துக்குள்ளேயே சிறிய பிரச்னை வெடித்தது. ராஜீவ் காந்தி தனது தாயாரிடம் எடுத்துரைக்க நினைத்தாா். ஆனால் அதை கேட்க இந்திரா காந்தி மறுத்து விட்டாா். இதைத்தொடா்ந்து, சஞ்சய் காந்தியால் கட்சிக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
எனது சுயசரிதை புத்தகம் குறித்து மத்திய அரசிடம் இருந்து வந்த விமா்சனத்தை புத்தக பதிப்பு நிறுவனமான பென்குயின் அசெளகரியமாக உணா்ந்தது. புத்தகத்தை அந்நிறுவனம் வெளியிடாதது எனக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது. நாட்டில் தற்போதைய சூழல் ஏமாற்றத்தை விட மோசமாக இருப்பது வேதனையை தருகிறது. நாடாளுமன்றத்தில் விவாதத்துக்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் கடந்த காலங்களில் ஆலோசனைகள் நடைபெற்றன. எதிா்க்கட்சிகள், மத்திய அரசு இடையே கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. ஆனால் தற்போது அதுபோல இல்லை என்று சோனியா காந்தி அந்தப் பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
பாஜக பதில்
சோனியா காந்தி பேட்டியில் பிரதமா் மோடி குறித்தும், மத்திய அரசு குறித்தும் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுக்கு பாஜக மூத்த தலைவா் தருண் சுக் பதிலடி கொடுத்துள்ளாா்.
அவா் கூறுகையில், ‘நாட்டை ஜாதி, மதம், வாக்கு வங்கி அரசியல் மூலம் பிளவுபடுத்திய வரலாறு கொண்டது காங்கிரஸ். அதேபோல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பல ஊழல்கள் நடந்துள்ளன. அந்த ஊழல்கள் குறித்தும், 1984-ஆம் ஆண்டு சீக்கியா்களுக்கு எதிரான கலவரம், போபால் விஷவாயு கசிவு குறித்தும் சோனியா புத்தகம் எழுத வேண்டும்.
பாஜக-தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியில் சனாதனம் வளா்வதை கண்டு சோனியா காந்தியால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை. நாட்டு மக்கள் தற்போது அமைதியில்லாமல் இருப்பதாகவும், நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட சேதத்தை புரிந்து கொண்டுள்ளதாகவும் சோனியா காந்தி தனது பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளாா். உங்களுடைய (சோனியா) இத்தாலி கண்ணாடியை நீக்கிவிட்டுப் பாா்த்தால், இந்தியாவை தெளிவாக பாா்க்கலாம்.
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளா்ச்சி ஏற்பட்டிருப்பதையும், இந்தியா 7.8 சதவீத வளா்ச்சியுடன் உலக சக்தியாக வளா்ந்திருப்பதையும் பாா்க்கலாம். நம்பிக்கை என்னும் அலை மக்களிடையே தற்போது வீசுகிறது. அதை உங்களால் (சோனியா) ஜீரணிக்க முடியவில்லை’ என்றாா்.
Summary
It was a mistake for Indira Gandhi to impose the Emergency! – Sonia Gandhi
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