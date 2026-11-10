தேசிய தூய்மை விருதுகளுக்குத் தேர்வான சத்தீஸ்கரின் மூன்று நகரங்கள்!
சத்தீஸ்கரின் மூன்று நகரங்களுக்கு தேசிய தூய்மை விருதுகள்...
தேசிய தூய்மை விருதுகளுக்குத் தேர்வான நகரங்கள் - file photo
சத்தீஸ்கரின் மூன்று நகரங்களுக்குத் தேசிய தூய்மை விருதுகளுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
புது தில்லியில் உள்ள விஞ்ஞான பவனில் புதன்கிழமை நடைபெறவுள்ள விழாவில், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இந்த விருதுகளை வழங்கவுள்ளார்.
ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் திட்டத்தின் பத்தாவது பதிப்பானது, தூய்மையைப் பேணுவதில் கூட்டுப் பொறுப்பு, பொது விழிப்புணர்வு மற்றும் குடிமக்களின் பங்களிப்பு ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
இந்தச் சாதனை, தூய்மை வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சிகள், தூய்மைப் பணியாளர்களின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் குடிமக்களின் தீவிர பங்களிப்பு ஆகியவற்றின் விளைவாகும்.
இந்தச் சாதனையைப் பாராட்டிய முதல்வர் விஷ்ணு தேவ் சாய், அந்த மூன்று நகரங்களின் குடியிருப்பாளர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரிகள், பணியாளர்கள் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.
நகரங்களைத் தூய்மையாக வைத்திருக்க நாள்தோறும் அயராது உழைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான தூய்மைப் பணியாளர்களின் கடின உழைப்பிற்கும், தூய்மைப் பணியைத் தங்கள் பொறுப்பாகக் கருதிப் பங்களித்த குடிமக்களுக்கும் இந்த அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.
தூய்மை என்பது போட்டி அல்லது ஆய்வில் சிறந்த இடத்தைப் பெறுவது மட்டுமல்ல, அது குடிமக்களின் கண்ணியம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்துடன் நேரடியாகத் தொடர்புடையது.
வீடுகள், சுற்றுப்புறங்கள், சந்தைகள் மற்றும் பொது இடங்களைத் தூய்மையாக வைத்திருப்பது குறித்துக் கூட்டு விழிப்புணர்வு, தூய்மை முயற்சிகளை நீடித்த மற்றும் பயனுள்ளதாக்க மிக அவசியமானது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தூய்மை இந்தியா கனவை நனவாக்கவும், சத்தீஸ்கரைத் தூய்மையான, அழகான, ஆரோக்கியமான மற்றும் வளர்ந்த மாநிலமாக மாற்றவும் மாநில அரசு முழு அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு முதல்வர் கூறினார்.
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