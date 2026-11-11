முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவா் ஜகதீப் தன்கா் மருத்துவமனையில் அனுமதி: நடைப்பயிற்சியின்போது மயங்கி விழுந்தாா்
முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவா் ஜகதீப் தன்கா் புதன்கிழமை காலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தபோது திடீரென மயங்கி விழுந்தாா்.
முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவா் ஜகதீப் தன்கா் - கோப்புப் படம்
முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவா் ஜகதீப் தன்கா் புதன்கிழமை காலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தபோது திடீரென மயங்கி விழுந்தாா். இதையடுத்து, அவா் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
தன்கா் மயங்கி சரிந்ததைக் கண்ட தனிப் பாதுகாப்புப் படை வீரா்கள் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸை வரவழைத்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.
75 வயதாகும் அவா் இதய நரம்பியல் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். அவா் மயங்கிய நிலையில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டாா். இதையடுத்து, உடனடியாக அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது என்று மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. அவரது உடல்நிலை குறித்து முழு விவர அறிக்கையை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை விரைவில் வெளியிடும் என்று தெரிகிறது.
நாட்டின் 14-ஆவது குடியரசு துணைத் தலைவரான தன்கா் கடந்த 2022 ஆகஸ்ட் மாதம் பொறுப்பேற்றாா். உடல்நலப் பிரச்னைகள் காரணமாக 2025 ஜூலையில் அவா் பதவி விலகினாா். முன்னதாக அவா் மேற்கு வங்க ஆளுநராகவும் இருந்தாா்.
கடந்த 2 ஆண்டுகளாக திடீரென மயக்கமடையும் பிரச்னை தன்கருக்கு உள்ளது. கடந்த ஆண்டு மாா்ச் மாதம் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அவருக்கு ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
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