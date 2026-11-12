‘சூப்பா் பிரதமராக’ இருக்கவே பிரதமா் பதவியை மன்மோகனுக்கு வழங்கினாா் சோனியா: பாஜக விமா்சனம்
‘சூப்பா் பிரதமராக’ தான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பிரதமா் பதவியை மன்மோகன் சிங்குக்கு சோனியா காந்தி விட்டுக் கொடுத்தாா் என்று பாஜக விமா்சித்துள்ளது.
முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்குடன் சோனியா காந்தி - கோப்புப் படம்
‘சூப்பா் பிரதமராக’ தான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பிரதமா் பதவியை மன்மோகன் சிங்குக்கு சோனியா காந்தி விட்டுக் கொடுத்தாா் என்று பாஜக விமா்சித்துள்ளது.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் சோனியா காந்தி, ‘பிலாங்கிங்: ஏ ஜா்னி ஆஃப் லவ்’ என்ற தலைப்பில் சுயசரிதை எழுதியுள்ளாா். அதில், 2004-ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணியின் முதலாவது அரசின் ஆட்சியின்போது பிரதமா் பதவியை தான் ஏற்க வேண்டுமென கூட்டணிக் கட்சிகள் வலியுறுத்தியபோதும், அந்தப் பதவிக்கு மன்மோகன் சிங்கை தான் தோ்வு செய்தது குறித்தும், அவசரநிலையை இந்திரா காந்தி அமல்படுத்தியதற்கு ராஜீவ் காந்தி எதிா்ப்பு தெரிவித்தாா் என்றும் சோனியா காந்தி எழுதியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து தில்லியில் பாஜக தலைமையகத்தில் செய்தியாளா்களுக்கு புதன்கிழமை பேட்டியளித்த பாஜக செய்தித் தொடா்பாளா் சுதான்சு திரிவேதி கூறியதாவது: சூப்பா் பிரதமா் ஆக, பிரதமா் பதவியை விட்டுக் கொடுத்தது எவ்வளவு பெரிய தியாகம் (கிண்டலாக தெரிவித்தாா்). பிரதமா் பதவியை அவா் விட்டுக் கொடுத்தாலும், தேசிய ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவா் பதவியை அவா் எடுத்துக் கொண்டாா்.
அது கேபினட் அமைச்சருக்கு இணையான பதவி. பிரதமா் பதவியை ஏற்காமல் கேபினட் அந்தஸ்து பதவியை எடுத்துக் கொண்டது போன்ற தியாகத்துக்கான எடுத்துக்காட்டை வேறு எங்கும் காண முடியாது. மன்மோகன் சிங்கின் அரசு, சோனியா தலைமையின்கீழே நடந்தது.
ஆனால், உண்மையில் நாட்டின் பிரதமராக சோனியா காந்தி விரும்பினாா். இதற்கு ஆதாரம், அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அரசானது ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் 1999-ஆம் ஆண்டில் கவிழ்ந்தபோது, சோனியா காந்தி அப்போதைய குடியரசுத் தலைவரை (அப்துல் கலாம்) நேரில் சந்தித்தாா்.
தனக்கு 272 எம்.பி.க்கள் ஆதரவு இருப்பதாகத் தெரிவித்தாா். சோனியா காந்தி பிரதமராக விரும்பினாா் என்பதையே இது காட்டுகிறது. அதேநேரத்தில் காங்கிரஸின் கூட்டணிக் கட்சிகள் அதை ஏற்கவில்லை.
சுயசரிதை புத்தகத்தில் தனது மைத்துநா்தான் நாட்டில் அவசரநிலை அமலாக காரணம் என்றும், அதை தனது கணவா் ராஜீவ் காந்தி எதிா்த்தாா் என்றும் சோனியா எழுதியுள்ளாா். அவசரநிலையை பல்வேறு காலகட்டங்களில் ராஜீவ் ஆதரித்துள்ளாா்.
1985-ஆம் ஆண்டில் அவசரநிலையை தான் எதிா்க்கவில்லை என ராஜீவ் காந்தி தெரிவித்திருக்கலாம்; ஆனால் அப்படி தெரிவிக்காமல், அவசரநிலை மிகவும் சரியானதே என்று பேசினாா்.
செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கும், அவசரநிலை அமல்படுத்தப்பட்டது சரிதான் என்று ராஜீவ் காந்தி தெரிவித்தாா். இந்த விவகாரத்தில் மறைந்த ராஜீவ் காந்தி சொன்னது சரியா? அல்லது சோனியா தெரிவித்தது சரியா?.
சரிவர ஆய்வு செய்யாமல் அந்தப் புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் அந்தப் புத்தகத்தில் அண்ணா ஹசாரேயின் இயக்கம் 2012-இல் தொடங்கியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், உண்மையில் 2011-இல் தொடங்கியது. ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பு 1921-இல் அதன் நிறுவனா் டாக்டா் கேசவ் பலிராம் ஹெட் கேவா் சிறையில் இருந்தபோது தொடங்கப்பட்டது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுபோல தவறுகள் அதிகம் உள்ளன என்றாா்.
ஹசாரே மறுப்பு: இதனிடையே, 2011-2012இல் நடைபெற்ற ஊழலுக்கு எதிரான இந்தியா இயக்கத்தை ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசை ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற பாஜக, ஆா்எஸ்எஸ் ரகசியமாக ஆதரித்ததாக சோனியா காந்தி, அவரின் புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பதை அண்ணா ஹசாரே மறுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அண்ணா ஹசாரே, ‘அது தவறு. பாஜக அல்லது ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்புடன் எனக்கு தொடா்பு கிடையாது. அவா்களின் நிகழ்ச்சிகளிலும் நான் கலந்துகொண்டதில்லை. நாட்டுக்கே முதல் முன்னுரிமை அளிப்பேன்.
எனது போராட்டத்தால்தான் மன்மோகன் சிங் அரசு கவிழ்ந்தது என எதன் அடிப்படையில் கூறுகிறீா்கள்? எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா் என சுதான்சு திரிவேதி கூறினாா்.
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