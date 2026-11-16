மாசு விதிமீறல்களுக்காக 15,400-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு அபராதம்: ரூ.1.62 கோடி வசூலித்த தில்லி மாநகராட்சி
தில்லியில் மாசு தடுப்பு விதிகளை மீறியதாக நவ.2 முதல் 16-ஆம் தேதி வரை 15,400-க்கும் மேற்பட்ட அபராதச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டு, ரூ.1.62 கோடி அபராதம் வசூலித்து தில்லி மாநகராட்சி நடவடிக்கை
எம்சிடி
தில்லியில் மாசு தடுப்பு விதிகளை மீறியதாக நவ.2 முதல் 16-ஆம் தேதி வரை 15,400-க்கும் மேற்பட்ட அபராதச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டு, ரூ.1.62 கோடி அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக தில்லி மாநகராட்சியின் (எம்சிடி) நடவடிக்கை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கையில் மேலும் கூறப்பட்டதாவது: தில்லியின் 12 மாநகராட்சி மண்டலங்களிலும் இரு ஷிப்டுகளாகக் கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. காலை 6 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரையிலான ஷிப்டில் 11,932 அபராதச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டு, சுமாா் ரூ.1.28 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. பிற்பகல் 2 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையிலான ஷிப்டில் 3,477 அபராதச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டு, ரூ.34 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
நவ.2 முதல் 6-ஆம் தேதி வரையிலான முதல் வாரத்தில் மட்டும் 8,773 அபராதச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. இது மொத்த எண்ணிக்கையில் சுமாா் 57 சதவீதமாகும். நவ.4-ஆம் தேதி அதிகபட்சமாக 2,021 அபராதச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. தீபாவளி நாளான நவ.8-ஆம் தேதி எந்த அபராதச் சீட்டும் வழங்கப்படவில்லை. அதற்குப் பிறகான நாள்களிலும் அபராத நடவடிக்கைகள் குறைந்தன.
மண்டலங்கள் வாரியாக, மேற்கு தில்லியில் அதிகபட்சமாக 2,078 அபராதச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. தென்கிழக்கு மண்டலத்தில் 1,989, தெற்கு மண்டலத்தில் 1,920, வடமேற்கு (ரோஹிணி) மண்டலத்தில் 1,804 அபராதச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. ரோஹிணியில் நவ.5-ஆம் தேதி பகல் நேரக் குழு மட்டும் 340 அபராதச் சீட்டுகளை வழங்கியது.
அதேநேரத்தில், தெற்கு மண்டலத்தில் 1,920 அபராதச் சீட்டுகள் மூலம் சுமாா் ரூ.86.8 லட்சம் வசூலிக்கப்பட்டது. இது மொத்த அபராதத் தொகையில் பாதிக்கும் அதிகமாகும். அங்கு ஒவ்வொரு அபராதச் சீட்டுக்கும் சராசரியாக ரூ.4,500 விதிக்கப்பட்டது. நகரம் முழுவதும் சராசரி அபராதம் சுமாா் ரூ.1,000-ஆக இருந்த நிலையில், ரோஹிணி மற்றும் தென்கிழக்கு மண்டலங்களில் அது ரூ.250-க்கும் குறைவாக இருந்தது.
கிழக்கு மண்டலத்தில் அபராதச் சீட்டுகள் அல்லது அபராதத் தொகை குறித்த விவரங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை. மேலும், சில மண்டலங்கள் அண்மைக்கால நாள்களுக்கான விவரங்களையும் அறிக்கையில் குறிப்பிடவில்லை.
இதற்கிடையே, தில்லியில் சுமாா் 500 கட்டுமானத் தளங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, ரூ.70 லட்சத்துக்கும் அதிகமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். பகல் நேரக் கண்காணிப்புக்கு 152 குழுக்களும், இரவு நேரக் கண்காணிப்புக்கு சுமாா் 120 குழுக்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்த நடவடிக்கையில் மாநகராட்சி, பொதுப்பணித் துறை, போக்குவரத்து காவல் துறை, தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் மற்றும் ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
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