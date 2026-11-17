உத்தரகண்டில் 100 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த பேருந்து! 8 பேர் பலி!
உத்தரகண்டில் 100 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து பேருந்து விபத்துக்குள்ளானது பற்றி...
உத்தரகண்டில் 100 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து பேருந்து விபத்து - PTI
உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் 100 அடி பள்ளத்தில் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 8 பேர் செவ்வாய்க்கிழமை காலை பலியாகினர். மேலும், 26 பேர் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உத்தரகண்ட் மாநிலம், ரிஷிகேஷ் - பத்ரிநாத் நெடுஞ்சாலையில், குலார் அருகே பாலத்தில் சென்றுகொண்டிருந்த பேருந்து ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து 100 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து இன்று காலை விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த பேருந்தில் 35-க்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் மேற்கொண்ட நிலையில், பியாசி மற்றும் தல்வாலா ஆகிய இடங்களில் உள்ள மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையின் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளைத் தொடங்கின.
இந்த விபத்தில் 8 பேர் பலியானதாக டெஹ்ரி மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், காயமடைந்த 26 பயணிகள் மீட்கப்பட்டு, ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
இந்த விபத்தில் பலியானோரின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உத்தரகண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட பதிவில், “உத்தரகண்டின் தெஹ்ரி கார்வால் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதை அறிந்து மிகுந்த மனவேதனை அடைந்தேன். துயரமான இந்த வேளையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையப் பிரார்த்திக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Bus plunges into a 100-foot gorge in Uttarakhand; 8 people killed!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.