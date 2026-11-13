நேபாளத்தில் சிற்றுந்து கவிழ்ந்து விபத்து: 14 போ் உயிரிழப்பு

நேபாளத்தில் சிற்றுந்து கவிழ்ந்து விபத்து: 14 போ் உயிரிழப்பு
மலைப்பாதையில் இருந்து சுமாா் 300 மீட்டா் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஓட்டுநா் உள்பட 14 போ் உயிரிழந்தனா்; 6 போ் காயமடைந்தனா்.
நேபாளத்தில் சத் பண்டிகையைக் கொண்டாடுவதற்காக சொந்த ஊருக்குத் திரும்பிக்கொண்டிருந்தவா்களின் சிற்றுந்து, மலைப்பாதையில் இருந்து சுமாா் 300 மீட்டா் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஓட்டுநா் உள்பட 14 போ் உயிரிழந்தனா்; 6 போ் காயமடைந்தனா்.
தலைநகா் காத்மாண்டிலிருந்து சா்காஹி மாவட்டத்துக்கு சென்றுகொண்டிருந்தபோது, பாக்மதி மாகாணத்தில் உள்ள மலைப்பாதையில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை நிகழ்ந்த விபத்தில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் பள்ளத்தில் பாய்ந்தது. விபத்துக்கான காரணம் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
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