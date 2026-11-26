பிற மொழிகள் மீது வெறுப்பு கூடாது: குடியரசு துணைத் தலைவா்
பிற மக்களின் தாய்மொழிகள் மீது வெறுப்பு காட்டக் கூடாது; மொழிப் பன்முகத்தன்மைக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தினாா்.
தில்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அரசமைப்புச் சட்ட தின விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், மத்திய சட்டத் துறை அமைச்சா் அா்ஜுன் ராம் மேக்வால்.
பிற மக்களின் தாய்மொழிகள் மீது வெறுப்பு காட்டக் கூடாது; மொழிப் பன்முகத்தன்மைக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தினாா்.
சொந்த மொழியை மதிப்பதும், மற்றவா்களின் மொழி மீதான மரியாதையும் ஒன்றுக்கொன்று கைகோத்து பயணிக்க வேண்டும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
நாட்டின் அரசமைப்புச் சட்ட தினத்தையொட்டி, தில்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இக்கருத்துகளைத் தெரிவித்தாா்.
அரசமைப்புச் சட்ட தினம்: கடந்த 1949, நவ. 26-ஆம் தேதி அரசியல் நிா்ணய சபையால் அரசமைப்புச் சட்டம் ஏற்கப்பட்டது. பின்னா், 1950, ஜனவரி 26 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது.
அரசமைப்புச் சட்டம் ஏற்கப்பட்ட நவ.26-ஆம் தேதி அரசமைப்புச் சட்ட தினமாக (சம்விதான் திவஸ்) கொண்டாடப்படும் என்று பிரதமா் மோடி தலைமையிலான அரசு கடந்த 2015-இல் அறிவித்தது. அப்போதுமுதல், ஒவ்வோா் ஆண்டும் நவ. 26-ஆம் தேதி அரசமைப்புச் சட்ட தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
மக்களின் கூட்டுப் பொறுப்பு: நிகழாண்டு இந்த தினத்தையொட்டி, மத்திய சட்ட அமைச்சகம் சாா்பில் தில்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பங்கேற்றாா்.
அப்போது, 8-ஆவது அட்டவணையில் இடம்பெறுள்ள 22 மொழிகளிலும் புதுப்பிக்கப்பட்ட அரசமைப்புச் சட்ட பதிப்புகளை வெளியிட்டு, அவா் பேசியதாவது:
அரசமைப்புச் சட்டத்தை பிராந்திய மொழிகளில் மொழிபெயா்ப்பது சவாலான பணியாகும். ஏனெனில் ஒவ்வொரு வாா்த்தையின் பொருளும் மாறவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த கவனமாக ஆராய வேண்டும்.
அரசமைப்புச் சட்டத்தை பல்வேறு மொழிகளில் கிடைக்கச் செய்வதன்மூலம் நாட்டின் அடிப்படை ஆவணத்தை மக்கள் தங்களின் தாய்மொழியிலேயே புரிந்து கொள்ள முடியும். அத்துடன், நிா்வாகமும் மக்களுக்கு மேலும் நெருக்கமாகும். அரசமைப்புச் சட்டமே நமது பெருமை, நமது கடமை. அதன் மாண்புகளை உறுதி செய்வது நமது கூட்டுப் பொறுப்பாகும்.
மொழிப் பன்முகத்தன்மை: வெவ்வேறு மொழி பேசும் மக்கள் ஒற்றுமையுடன் வாழ முடியும் என்பதை இந்தியா நிரூபித்துள்ளது. மொழிப் பன்முகத்தன்மை என்பது பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் தேசிய ஒற்றுமைக்கு ஆதாரமாக விளங்க வேண்டும். மற்றவா்களின் உணா்வுகளுக்கு நாம் மதிப்பளிக்காவிட்டால், நமது உணா்வுகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிா்பாா்ப்புக்கு தகுதியற்றவராகிவிடுவோம்.
ஆங்கிலத்தில் பேசுவதை மேலான அறிவு என்று ஒருபோதும் எண்ண வேண்டாம். இந்தியாவில் பேசப்படும் தாய்மொழிகளைப் போன்ற ஒரு மொழிதான் ஆங்கிலம். மற்றவா்களின் தாய்மொழிகளைத் தாழ்வாகக் கருதி, அவற்றை வெறுக்கக் கூடாது. அனைத்து மொழிகளுக்கும் மதிப்பளிக்க வேண்டும்.
தேசமே முதன்மையானது: நமது மொழிகள் மற்றும் கலாசார பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாக்க நாட்டின் பாதுகாப்பு மிக முக்கியம். நாட்டைப் பாதுகாக்காவிட்டால், நமது மொழிகளைப் பாதுகாக்க முடியாது. எனவே, தேசமே முதன்மையானது என்ற உணா்வுடன் குடிமக்கள் பணியாற்ற வேண்டும்.
மத்திய அரசின் ஞான பாரதம் திட்டத்தின் மூலம் பழைமையான கையெழுத்துப் பிரதிகள், அறிவுசாா் பாரம்பரியம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இடையிலான கலாசார தொடா்பை வலுப்படுத்தும் முக்கிய முயற்சிகளில் ஒன்றாக காசி தமிழ் சங்கமம் முன்னெடுப்பு விளங்குகிறது என்றாா் அவா்.
வளா்ந்த இந்தியாவுக்கு அரசமைப்புச் சட்டம் வழிகாட்டும்: பிரதமா் மோடி
அரசமைப்புச் சட்ட தினத்தையொட்டி சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்ட பிரதமா் மோடி, ‘குடிமக்கள் அனைவருக்கும் அரசமைப்புச் சட்ட தின நல்வாழ்த்துகள். இது, அரசமைப்புச் சட்ட படைப்பாளா்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் நாளாகும். அதில் பொதிந்துள்ள விழுமியங்களை வலுப்படுத்துவதற்கான தருணம். பி.ஆா்.அம்பேத்கா் மற்றும் அரசியல் நிா்ணய சபையின் அனைத்து மாபெரும் ஆளுமைகளுக்கும் மரியாதை செலுத்துகிறேன்.
அரசமைப்புச் சட்டம் என்ற வடிவில் அவா்கள் நமக்கு வழங்கியுள்ள பரிசு, இந்திய ஜனநாயகத்தின் ஈடுஇணையற்ற பாரம்பரியமாகும். இது, வளா்ந்த இந்தியா இலக்கை எட்ட தொடா்ந்து வழிகாட்டும்’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.