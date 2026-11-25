பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பது அனைவரின் கூட்டுப் பொறுப்பு - குடியரசு துணைத் தலைவா்
பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பது, அரசுகள், பல்கலைக்கழகங்கள், தொழில்துறை, சமூகம், குடும்பங்கள் ஆகிய அனைவரின் கூட்டுப் பொறுப்பு என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ராஷ்ட்ரசந்த் துகடோஜி மகாராஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு நினைவுப் பரிசை வழங்கி பல்கலைக்கழக நிா்வாகி.
பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பது, அரசுகள், பல்கலைக்கழகங்கள், தொழில்துறை, சமூகம், குடும்பங்கள் ஆகிய அனைவரின் கூட்டுப் பொறுப்பு என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
மகாராஷ்டிர மாநிலம், நாகபுரியில் உள்ள ராஷ்ட்ரசந்த் துகடோஜி மகாராஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஸ்வயம்சித்தா திட்டத்தின்கீழ் புதன்கிழமை நடைபெற்ற முதலாவது கருத்தரங்கை சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தாா். பின்னா் அவா் பேசியதாவது:
மகாராஷ்டிர ஆளுநராக நான் பதவி வகித்த காலத்தில்தான், ஸ்வயம்சித்தா திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் நடவடிக்கையில் உயா் கல்வி நிறுவனங்களை ஈடுபடுத்துவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். கல்வி என்பது பெண்களுக்கு வகுப்பறைகள் முதல் ஆராய்ச்சி, வேலைவாய்ப்புகள், நிா்வாகம், நிறுவன முடிவெடுக்கும் நிலைகள் வரை இருக்க வேண்டும். பல்கலைக்கழகங்கள் பெண்கள் திறமைகள் பெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பெண்கள் பொருளாதார சுதந்திரம் அடையவும், நம்பிக்கையைக் கட்டமைக்கவும் உதவ வேண்டும். அவா்களை தலைமைப் பதவிகளுக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் தயாா்படுத்த வேண்டும்.
பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பது என்பது அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் இருக்கும் கூட்டுப் பொறுப்பாகும். அதாவது, அரசுகள், பல்கலைக்கழகங்கள், தொழில் துறை, சமூகம், குடும்பங்கள் ஆகிய அனைத்துத் தரப்புக்கும் கூட்டுப் பொறுப்பு உள்ளது. ஆய்வுப் பணிகளில் பெண்கள் ஈடுபடுவதை பல்கலைக்கழகங்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும். பிறகு அவா்களின் சாதனைகளை ஆவணப்படுத்தி, பிற பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அவற்றைப் பகிர வேண்டும்.
இந்தியா முழுவதும் எடுக்கப்பட்ட ஆய்வில், உயா் கல்வியில் சேர பதிவு செய்யும் பெண்களின் எண்ணிக்கை 2023-24ஆம் ஆண்டில் 31 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. இது கடந்த 2014-15ஆம் ஆண்டில் 23 சதவீதமாக இருந்தது. உயா் கல்வி நிறுவனங்களில் சேரும் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது, பட்டங்கள் பெறுவதில் அவா்களின் சிறப்பான செயல்பாடு ஆகியவை பெண்கள் மேம்பாடு என்ற நிலை, பெண்கள் தலைமையில் மேம்பாடு என்ற நிலைக்கு மாறியிருப்பதையே பிரதிபலிக்கிறது.
பெண்களுக்கு சட்டப்பேரவைகள், மக்களவை ஆகியவற்றில் 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு செய்ய சட்டம் கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது. இது ஜனநாயக அமைப்புகளில் பெண்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு அளிப்பதற்கான முக்கிய நடவடிக்கையாகும் என்றாா் அவா்.
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