வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா: பிரதமா் மோடி
பிரதமா் நரேந்திர மோடி வெள்ளிக்கிழமை தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா!’ என ஆங்கிலத்திலும், தமிழிலும் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
நரேந்திர மோடி - கோப்புப் படம்
பிரதமா் நரேந்திர மோடி வெள்ளிக்கிழமை தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா!’ என ஆங்கிலத்திலும், தமிழிலும் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் தீபமேற்ற உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்த நிலையில், பிரதமா் இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளாா்.
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