காவலர்களால் 3 பத்திரிகையாளர்களுக்கு பாலியல் சீண்டல்; ஆம் ஆத்மி போராட்டம்!
தில்லியில் ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, 3 பெண் பத்திரிகையாளர்கள் பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளான விவகாரத்தை கண்டித்து ஆம் ஆத்மி கட்சி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது குறித்து...
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது... - படம் - பிடிஐ
தில்லியில் ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, 3 பெண் பத்திரிகையாளர்கள் பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளான விவகாரத்தை கண்டித்து ஆம் ஆத்மி கட்சி தொண்டர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் (எஸ்ஐஆர்) பணிகளில் சட்டவிரோதமான முறையில் செயல்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டுமென வலியுறுத்தி நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதைத்தொடர்ந்து, தில்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் நேற்று (அக். 3) நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, காவல்துறையினரால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானதாக மூன்று பெண் பத்திரிகையாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யக் கோரி, ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தில்லி பிரிவுத் தலைவர் சௌரப் பரத்வாஜ் மற்றும் கட்சித் தொண்டர்கள் நாடாளுமன்றத் தெருவில் உள்ள காவல் நிலையம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
முன்னதாக, இந்தப் புகாரானது மாவட்ட காவல்துறையிலிருந்து தில்லி குற்றப் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Aam Aadmi Party workers staged a protest condemning the incident in which three female journalists were subjected to sexual harassment during a demonstration at Jantar Mantar in Delhi.
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