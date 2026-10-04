காங்கிரஸில் இணைந்தாா் ஆம் ஆத்மி முக்கிய பெண் நிா்வாகி!
காங்கிரஸில் இணைந்தாா் ஆம் ஆத்மி முக்கிய பெண் நிா்வாகி...
பிரியங்கா கக்கா் - PTI
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய தலைமை செய்தித் தொடா்பாளா் பிரியங்கா கக்கா், அக்கட்சியில் இருந்து சனிக்கிழமை விலகி காங்கிரஸில் இணைந்தாா். இதையொட்டி தில்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், கட்சியின் மூத்த தலைவா்கள் ராஜீவ் சுக்லா, ஊடகப் பிரிவுத் தலைவா் பவன் கேரா, தில்லி பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் தேவேந்திர யாதவ் ஆகியோா் முன்னிலையில் பிரியங்கா கக்கா் அதிகாரபூா்வமாக காங்கிரஸில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டாா்.
கட்சியில் சோ்ந்த பிறகு செய்தியாளா்களிடம் பேசிய பிரியங்கா கக்கா், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தற்போதைய செயல்பாடுகளைக் கடுமையாக விமா்சித்தாா். அதன் விவரம்: நான் சிறு வயதில் வளா்ந்த, பாா்த்த பழைய தில்லி எனக்கு மீண்டும் வேண்டும். பசுமையான, பாதுகாப்பான, வளா்ச்சியடைந்த அந்த தில்லியை காங்கிரஸால் மட்டுமே மீண்டும் உருவாக்க முடியும் என்பதாலேயே இந்தக் கட்சியில் இணைந்தேன்.
’அரசு பங்களாவையோ, சொகுசு காரையோ பயன்படுத்த மாட்டோம்’ என உறுதியளித்து அரசியலுக்கு வந்தவா் அரவிந்த் கேஜரிவால். ஆனால், உண்மையில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் அனைவரும் பாா்த்து வருகிறோம். ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் தற்போது தனிப்பட்ட பயணங்களுக்கு ஹெலிகாப்டா்களைப் பயன்படுத்துகிறாா்கள்.
அடிப்படை அளவில் எந்த உழைப்பும் தராதவா்களுக்கு பஞ்சாபில் முக்கியப் பதவிகளும், காா்களும், பங்களாக்களும் வழங்கப்படுகின்றன. இத்தகைய அப்பட்டமான தவறுகளை இனியும் என்னால் பொதுவெளியில் நியாயப்படுத்த முடியாது. கேஜரிவாலுடன் ஒப்பிடும்போது, ராகுல் காந்தி ஒரு உண்மையான தலைவா். அவா் கேமராவுக்காக கண்ணீா் வடிப்பவா் அல்ல. பலவிதமான நெருக்கடிகள் கொடுக்கப்பட்டு, அவமானப்படுத்தப்பட்ட போதிலும், ராகுலும் காங்கிரஸ் கட்சியும் மிகவும் உறுதியாக உள்ளனா் என்றாா்.
பிரியங்கா கக்கருடன் சோ்ந்து, உத்தர பிரதேசத்தைச் சோ்ந்த எட்டு முறை எம்.எல்.ஏ ஆக இருந்த மூத்த தலைவா் ஷியாம் சுந்தா் சா்மா, மூத்த பத்திரிகையாளா் ரஜத் ராகேஷ் டாண்டன் ஆகியோரும் காங்கிரஸில் சனிக்கிழமை இணைந்தனா்.
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