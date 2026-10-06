மே.வங்கம், அஸ்ஸாமில் 3 தொகுதிகளுக்கு இன்று இடைத் தோ்தல்
மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள 2 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும், அஸ்ஸாமில் உள்ள ஒரு மக்களவைத் தொகுதிக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.6) இடைத் தோ்தல்...
அஸ்ஸாமின் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.6) இடைத்தோ்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச் சாவடிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களை திங்கள்கிழமை எடுத்துச் சென்ற தோ்தல் அலுவலா்கள். - டிஎன்எஸ்
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள 2 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும், அஸ்ஸாமில் உள்ள ஒரு மக்களவைத் தொகுதிக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.6) இடைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது.
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக வென்று ஆட்சியமைத்தது. இத்தோ்தலில் பவானிபூா், நந்திகிராம் ஆகிய 2 தொகுதிகளில் முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி போட்டியிட்டு வென்றாா். இதில் நந்திகிராம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. பதவியை அவா் ராஜிநாமா செய்தாா். இதையடுத்து அந்தத் தொகுதிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை இடைத் தோ்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் பாஜக சாா்பில் சுவேந்து அதிகாரியின் முன்னாள் உதவியாளரின் தாயாா் ஹசிராணி ரத் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறாா். மம்தா பானா்ஜி தரப்பு திரிணமூல் காங்கிரஸ் சாா்பில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட சஞ்சிதா பிரதான் தேவ், முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரியை சந்தித்து பேசியபிறகு, தோ்தலில் போட்டியிடவில்லை என அறிவித்தாா். இதையடுத்து அந்தத் தொகுதியில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் மிலன் பிரதானை மம்தா பானா்ஜி தரப்பு திரிணமூல் காங்கிரஸ் ஆதரிக்கிறது. ரிதப்ரதா பானா்ஜி தரப்பு திரிணமூல் காங்கிரஸ் சாா்பில் முகம்மது எதிசமுல் ஹேக் போட்டியிடுகிறாா். மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் சந்திகோபால் கிரி போட்டியிடுகிறாா்.
இதேபோல், ரெஜிநகா் தொகுதியிலும் செவ்வாய்க்கிழமை இடைத் தோ்தல் நடைபெறுகிறது. அத்தொகுதியிலும், நெளடா தொகுதியிலும் வென்ற ஆம் ஜனதா உன்னாயன் கட்சி தலைவா் ஹுமாயூன் கபீா், ரெஜிநகா் தொகுதி பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். இதனால் அங்கு இடைத் தோ்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் ஹூமாயூன் கபீரின் மகன் கோலம் நபி ஆசாத், பாஜக சாா்பில் சாகரவ் சா்க்காா், மம்தா பானா்ஜி தரப்பு திரிணமூல் காங்கிரஸ் சாா்பில் ரபியூல் ஆலம் செளதரி, ரிதப்ரா பானா்ஜி தரப்பு திரிணமூல் காங்கிரஸ் சாா்பில் சபியூஜமான் ஷேக், காங்கிரஸ் சாா்பில் முகம்மது அப்துல்லாஹி கைபி ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.
அஸ்ஸாம் மாநிலம் நாகோன் மக்களவை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி.யான பிரத்யூத் போா்டோலாய் அக்கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் சோ்ந்தாா். இதையடுத்து சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு எம்.எல்.ஏ.வாக உள்ளாா். இதனால் அங்கு இடைத் தோ்தல் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறுகிறது. அந்தத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சாா்பில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சிபோனி போரா, பாஜக சாா்பில் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி தேவாசிஸ் ஷா்மா ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா். முஸ்லிம் மக்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் தொகுதி அதுவாகும். அங்கு 2019-ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்ற தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சியே வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
By-elections for 3 constituencies in West Bengal and Assam today
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