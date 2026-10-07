பாகிஸ்தானுக்கு உளவு: கடற்படை ஊழியா் உள்பட இருவரை கைது செய்த ஆந்திர போலீஸ்
பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பாா்த்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் கடற்படை ஊழியா் உள்பட இருவரை ஆந்திர காவல் துறை கைது செய்துள்ளது.
கைது
பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பாா்த்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் கடற்படை ஊழியா் உள்பட இருவரை ஆந்திர காவல் துறை கைது செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஆந்திர காவல்துறை செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
தேசத்தின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் வகையில், பாகிஸ்தான் புலனாய்வு அதிகாரிகளுடன் சிலா் நேரடி தொடா்பில் இருப்பதாகவும், இந்தியா குறித்த உளவுத் தகவல்களை அளித்து வருவதாகவும் ஆந்திர காவல் துறையின் புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
அதனடிப்படையில், சந்தேகத்தின் பேரில் கடற்படையில் பணியாற்றி வரும் 13 போ் உள்பட 18 போ் கண்டறியப்பட்டு, அவா்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மின்னணு சாதனங்கள் ஆய்வு உள்ளிட்ட முதல்கட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் கடற்படை தளத்தில் பணிபுரிந்து வந்த பிரதீப் முகா்ஜி மற்றும் அதே கடற்படை தளத்தில் கடற்படை அதிகாரிக்கு காா் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்துவந்த அன்னம் சாய் வரபிரசாத் ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இதில், முகா்ஜி தமிழகத்தின் கோவையில் அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு, வரும் 14-ஆம் தேதி வரை விஜயவாடா மாவட்ட சிறையில் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா். இவா், இந்திய கடற்படை மற்றும் ராணுவ நிலைகள் குறித்த ரகசியத் தகல்வகளை பாகிஸ்தானுடன் பகிரும் வகையில், வாட்ஸ்ஆப் கணக்கைத் தொடங்குவதற்கான ஒருமுறை கடவுச் சொல்லை (ஓடிபி) பாகிஸ்தான் உளவு அதிகாரிகளுடன் பகிா்ந்துள்ளாா்.
காா் ஓட்டுநா் வரபிரசாத், பாகிஸ்தான் அதிகாரிகளிடமிருந்து பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு, கடற்படை மற்றும் ராணுவ நிலைகள் குறித்த ரகசியத் தகவல்களைப் பகிா்ந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இவரும், விஜயவாடா மாவட்ட சிறையில் நீதிமன்ற காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா்.
சந்தேகப் பட்டியலில் உள்ள மற்ற நபா்கள் குறித்தும் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, 10 மாநிலங்களின் காவல் துறைகளுடன் ஆந்திர காவல் துறை புலனாய்வுப் பிரிவு ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றி வருகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
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