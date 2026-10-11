The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தவெக கூட்டணிக்கு பாமக வந்தால், விசிக வெளியேறும்! அமைச்சர் வன்னி அரசுவிசிக கூட்டணியைத் தக்கவைத்த திமுக விரும்பவில்லை: திருமாவளவன்எரிபொருள் போர்நிறுத்தம் அறிவிப்பு: உக்ரைன் - ரஷியா மீற வேண்டாம்! டிரம்ப் எச்சரிக்கைஎங்கள் செல்போன்களை பறித்தது காவல் துறை; ஹேக் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் - சிஜேபி செளரவ் தாஸ்தில்லியில் தொடரும் சிஜேபி போராட்டம்: எம்பி ஜான் பிரிட்டாஸ் உட்பட 100 பேர் கைது! நாளை 11 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு! நாட்டில் 1300க்கும் அதிகமான பல்கலை., 5000க்கும் அதிகமான கல்லூரிகள்: பிரதமர் மோடிமத்திய - மாநில அரசு இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: முதல்வர் விஜய்

பாகிஸ்தானுக்கு உளவு: பஞ்சாபில் பெண் கைது

இந்திய ராணுவ நிலைகள் குறித்த ரகசிய தகவல்களை இரு வீரா்கள் மூலம் பெற்று, பாகிஸ்தான் உளவாளிகளிடம் பகிா்ந்ததாக பஞ்சாபில் பெண் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

கைது

Published On :

இந்திய ராணுவ நிலைகள் குறித்த ரகசிய தகவல்களை இரு வீரா்கள் மூலம் பெற்று, பாகிஸ்தான் உளவாளிகளிடம் பகிா்ந்ததாக பஞ்சாபில் பெண் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். மேலும், இரு இந்திய வீரா்கள் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக மாநில காவல் துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது: இந்திய ராணுவ மண்டலங்கள் மற்றும் கண்டோன்மென்ட் தொடா்பான ரகசிய தகவல்களை பாகிஸ்தான் உளவு முகமைகளிடம் பகிா்ந்ததாக, பஞ்சாபின் ஃபரீத்கோட்டைச் சோ்ந்த குா்னூா் சித்து என்ற பெண் கைது கைது செய்யப்பட்டாா்.

இந்திய-சீன எல்லையில் பணியமா்த்தப்பட்டிருந்த இரு ராணுவ வீரா்கள் மூலம் இந்தத் தகவல்களைப் பெற்ற குா்னூா், கைப்பேசி, டேப்லெட் வாயிலாக பாகிஸ்தான் உளவாளிகளுக்கு அனுப்பியது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவரிடம் தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

அதிகாரபூா்வ ரகசியங்கள் சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ் குா்னூா் மற்றும் இரு வீரா்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவா்களுடன் தொடா்புடைய மற்ற நபா்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

'உளவு வேலைக்கு இந்திய பாதுகாப்புப் படையினரை பயன்படுத்தும் பாகிஸ்தான் பெண் உளவாளிகள்'

'உளவு வேலைக்கு இந்திய பாதுகாப்புப் படையினரை பயன்படுத்தும் பாகிஸ்தான் பெண் உளவாளிகள்'

பாகிஸ்தானுக்கு உளவு: கடற்படை ஊழியா் உள்பட இருவரை கைது செய்த ஆந்திர போலீஸ்

பாகிஸ்தானுக்கு உளவு: கடற்படை ஊழியா் உள்பட இருவரை கைது செய்த ஆந்திர போலீஸ்

பாகிஸ்தானுக்கு உளவு: அஸ்ஸாமில் முன்னாள் ராணுவ வீரா் உள்பட இருவா் கைது

பாகிஸ்தானுக்கு உளவு: அஸ்ஸாமில் முன்னாள் ராணுவ வீரா் உள்பட இருவா் கைது

பிற மாநிலங்களைப் போல சலுகைகள்: முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் கோரிக்கை

பிற மாநிலங்களைப் போல சலுகைகள்: முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

பிரதமர் மோடியிடம் முதல்வர் விஜய் வைத்த நேரடி கோரிக்கைகள்! Full Speech |

பிரதமர் மோடியிடம் முதல்வர் விஜய் வைத்த நேரடி கோரிக்கைகள்! Full Speech |

மெட்ரோ ரயில் சேவை: பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜயின் Full Video

மெட்ரோ ரயில் சேவை: பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜயின் Full Video