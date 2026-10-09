பினராயி விஜயன் குடும்பத்துக்கு எதிராக எப்.ஐ.ஆர்! கேரள உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!
சிஎம்ஆர்எல் லஞ்ச விவகாரம் தொடர்பாக பினராயி விஜயனுக்கு நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு..
கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன். - (கோப்புப் படம்)
சிஎம்ஆர்எல் லஞ்ச விவகாரம் தொடர்பான அமலாக்கத் துறையின் அறிக்கையின் அடிப்படையில், அமலாக்கத் துறை அறிக்கையின் அடிப்படையில், பினராயி விஜயன், அவரது மகள் வீணா மற்றும் மருமகன் முகமது ரியாஸ் ஆகியோர் மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் உடனடியாக எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்ய கேரள உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அரசுக்கு பின்னடைவு
எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யாமல் சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைத்த காங்கிரஸ் (யுடிஃஎப்) அரசின் முடிவை நீதிமன்றம் சட்டவிரோதமானது எனக் கூறி ரத்து செய்தது.
சிபிஐ(எம்) எதிர்ப்பு
இது பினராயி விஜயனுக்கு எதிரான அரசியல் சதி என்றும், மத்திய அமைப்புகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதாகவும் கூறி, இதை சட்டரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் எதிர்கொள்வோம் என சிபிஐ(எம்) அறிவித்துள்ளது. பாஜக தலைவர்களோ பினராயி விஜயன் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
குற்றச்சாட்டு பின்னணி
எக்ஸாலஜிக் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சிஎம்ஆர்எல் நிறுவனம் ஐடி ஆலோசனை சேவை என்ற பெயரில் ரூ. 2.78 கோடியை முறைகேடாக வழங்கியதாக அமலாக்கத் துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
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