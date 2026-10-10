ஜாம்ஷெட்பூர்: யானைகள் நடமாட்டத்தால் ரயில் சேவைகள் பாதிப்பு!
தென்கிழக்கு ரயில்வேயின் சக்ரதார்பூர் கோட்டத்தில் தண்டவாளங்கள் அருகே யானைகள் கூட்டம் நடமாடியதால் பல ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டது குறித்து...
ஜார்க்கண்ட். - கோப்புப்படம்.
தென்கிழக்கு ரயில்வேயின் சக்ரதார்பூர் கோட்டத்தில் தண்டவாளங்கள் அருகே யானைகள் கூட்டம் நடமாடியதால் பல ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டன.
இந்த தகவலை அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனர். ஒடிசாவில் உள்ள சோனாகான் - சோக்ரா ரயில் பகுதிக்கு அருகே யானைகள் இருப்பது குறித்து ரயில்வே துறைக்கு தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து, வெள்ளிக்கிழமை மாலை இந்த சேவை பாதிப்பு தொடங்கியது என்று அவர்கள் கூறினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ரயில்களை மணிநேரத்திற்கு 30 கி.மீ என்ற குறைந்த வேகத்தில் இயக்குமாறு அல்லது அவற்றின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணி முதல் சனிக்கிழமை காலை 6 மணி வரை அமலில் இருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்த உத்தரவு காரணமாக போர்பந்தர்-ஷாலிமர் அதிவிரைவு, மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி-ஹவுரா மெயில், தபஸ்வினி எக்ஸ்பிரஸ், ஆலப்புழா எக்ஸ்பிரஸ், ரூர்கேலா இன்டர்சிட்டி அதிவிரைவு, கீதாஞ்சலி எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் ஹாதியா-புணே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
மேலும் பயணிகள் ரயில்கள் சராசரியாக ஏழு நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டன என்றும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Several trains were delayed due to the movement of a herd of elephants near tracks in South Eastern Railway's Chakradharpur division, officials said on Saturday.
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