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நவராத்திரி கொலு...

நவராத்திரி கொலு...

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நவராத்திரி முதல் நாளையொட்டி நொய்டா செக்டாா் 62-இல் உள்ள ஸ்ரீ விநாயகா மற்றும் ஸ்ரீ காா்த்திகேயா கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அலங்கரிக்கப்பட்ட கொலு. உடன் நிகழ்வில் பங்கேற்ற பக்தா்கள்.

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