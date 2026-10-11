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எங்கள் செல்போன்களை பறித்தது காவல் துறை; ஹேக் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் - சிஜேபி செளரவ் தாஸ்தில்லியில் தொடரும் சிஜேபி போராட்டம்: எம்பி ஜான் பிரிட்டாஸ் உட்பட 100 பேர் கைது! நாளை 11 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு! நாட்டில் 1300க்கும் அதிகமான பல்கலை., 5000க்கும் அதிகமான கல்லூரிகள்: பிரதமர் மோடிமத்திய - மாநில அரசு இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: முதல்வர் விஜய்கருணாநிதி, ஜெயலலிதா முதல் விஜய் வரை... தமிழ்நாட்டோடு தொடரும் பயணம்: பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சி உரை! 1.5 டிரில்லியன் பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி தமிழக அரசு செயல்படுகிறது: முதல்வர் விஜய்அமைதியான முறையில் கூடுபவர்களுக்கு எதிராக சட்டவிரோத நடவடிக்கை கூடாது: உச்ச நீதிமன்றம்சென்னை ஐஐடி ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்! குழந்தைகள் நாள்: பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்க ஏற்பாடு!சௌதி அரேபிய விமான நிலையம் மீது தாக்குதல்: இந்தியா கண்டனம்

எங்கள் செல்போன்களை பறித்தது காவல் துறை; ஹேக் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் - சிஜேபி செளரவ் தாஸ்

கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினரின் செல்போன்களை காவல் துறை பறிமுதல் செய்தது குறித்து...

CJP’s Saurav Das

செளரவ் தாஸ் - ஏஎன்ஐ

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தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினரின் செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் செளரவ் தாஸ் இன்று (அக். 11) தெரிவித்தார்.

தில்லியில் இது தொடர்பாக சௌரவ் தாஸ் பேசியதாவது:

போராட்டக்களத்தில் காவல் துறையினர் எங்கள் செல்போன்களை பறிமுதல் செய்தனர். ஆனால், அதற்கான பறிமுதல் ஆவணத்தை அவர்கள் வழங்கவில்லை. எங்கள் செல்போன்கள் ஹேக் (hack) செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது குளோன் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று எங்களுக்கு சந்தேகம் எழுகிறது.

கடந்த காலங்களில் பிற சமூக செயல்பாட்டாளர்களுக்கு நேர்ந்ததைப் போலவே, பிற்காலத்தில் ஆதாரங்களாகக் காட்டுவதற்காக, போலியான ஆவணங்களையோ அல்லது பிற பொருள்களையோ எங்கள் சாதனங்களில் திணிக்கும் நோக்கத்துடன் அவர்கள் அவற்றை ஹேக் செய்திருக்கலாம் என்று நாங்கள் அஞ்சுகிறோம்.

எங்கள் செல்போன்களின் பாதுகாப்பு சமரசம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்பதை நாங்கள் இங்கே தெரிவிக்க விரும்புகிறோம்." எனக் குறிப்பிட்டார்.

Summary

Our mobile phones confiscated; might have been hacked CJP’s Saurav Das

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