ஹோர்முஸ் நீரிணையில் 22 இந்திய மாலுமிகளுடன் சென்ற 2 வணிக கப்பல்கள் மீது தாக்குதல்: இந்தியா கண்டனம்
பாரசீக வளைகுடாவின் ஹோரிமுஸ் நீரிணை வழியாக 22 இந்திய மாலுமிகளுடன் சென்ற 2 வணிக கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு இந்திய கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது.
கோப்புப்படம்.
பாரசீக வளைகுடாவின் ஹோரிமுஸ் நீரிணை வழியாக 22 இந்திய மாலுமிகளுடன் சென்ற 2 வணிக கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு இந்திய கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது.
ஈரான் மீது அமெரிக்க - இஸ்ரேல் படைகள் மேற்கொண்டு வரும் மேற்காசிய போர் கடந்த பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதி தொடங்கியது முதல், ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் வணிக கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்களும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன. இந்தத் தாக்குதல்களில், இதுவரை 11 இந்திய மாலுமிகள் உயிரிழந்துவிட்டனர். 4,232 இந்திய மாலுமிகள் பத்திரமாக மீட்டு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்திய மாலுமிகளுடன் சென்ற மேலும் 2 வணிக கப்பல்கள் மீது தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக 11 இந்திய மாலுமிகளுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்ற "எம்.டி. பெட்ரோ டால்ஃபின்' என்ற கப்பல் மீது ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதில் 2 மாலுமிகள் காணாமல் போயுள்ளதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.
அதுபோல, மார்ஷல் தீவு நாட்டுக் கொடி பொருத்திய "எம்.டி. வல்தெரா' என்ற வணிக கப்பல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதில் கப்பலில் பயங்கர தீ ஏற்பட்டது. இருந்தபோதும், அதிலிருந்த 11 இந்திய மாலுமிகளும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.
மீட்புப் பணி மற்றும் காணாமல் போன இரு இந்திய மாலுமிகளைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் ஓமன் நாட்டு அதிகாரிகளுடன், மஸ்கட்டில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்து வருகின்றனர். இந்திய மாலுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது.
வணிக கப்பல்கள் மீது தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வரும் இதுபோன்ற தாக்குதல் மிகுந்த கவலை அளிக்கின்றன. இதை இந்தியா கடுமையாக கண்டிக்கிறது.
வணிக கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும். சர்வதேச கடல் வழித் தடங்களில் சர்வதேச சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு கப்பல்கள் சுதந்திரமாக எந்தவித தடையுமின்றி சென்று வருவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். போருக்கு பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜீய ரீதியிலான தீர்வு கண்டு, போரை உடனடியாக முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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