The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!பலத்த மழை: முதல்வர் விஜய்யின் கேரள பயணம் ரத்துதிருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!அரசாணைகளை ஒளித்து வைப்பது ஏன்? முதல்வருக்கு உதயநிதி கேள்வி!நாங்கள் அஞ்சவில்லை! ஸ்டார்லிங்க் போட்டிக்கு தயார்! ரிலையன்ஸ் அறிக்கை

லடாக்கில் 8 ஆவது மாவட்டம் உருவாக்கம்! துணைநிலை ஆளுநர் அறிவிப்பு!

லடாக்கில் புதிய மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

Lt Governor of Ladakh V K Saxena

லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் வி.கே. சாக்ஸேனா - கோப்புப் படம் | ENS

Updated On :

இந்தியாவின் யூனியன் பிரதேசங்களில் ஒன்றான லடாக்கில், புதிய மாவட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்படுவதாக, துணைநிலை ஆளுநர் வி.கே. சாக்ஸேனா அறிவித்துள்ளார்.

லடாக்கில் அரசியலமைப்பு அடிப்படையிலான பாதுகாப்புகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அளவிலான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாக அமைப்பு ஆகியவைக் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் மற்றும் லடாக் தலைவர்களுக்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் எந்தவொரு முடிவும் எட்டப்படாமல் நிறைவடைந்தன.

இந்த நிலையில், லடாக்கில் “சங்கூ” எனும் புதிய மாவட்டம் உருவாக்கப்படுவதாக, துணைநிலை ஆளுநர் வி.கே. சாக்ஸேனா இன்று (அக். 16) அறிவித்துள்ளார். இதன்மூலம், லடாக்கில் உள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 8 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நடவடிக்கை மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையை நிறைவேற்று விதமாக, அஞ்சுமான்-இ-சாஹிப் சமான் அமைப்பின் ஆக்கப்பூர்வமான அணுகுமுறையின் மூலம் சாத்தியமானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, லடாக்கில் லே மற்றும் கார்கில் ஆகிய 2 மாவட்டங்கள் மட்டுமே இருந்த நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நுப்ரா, ஷாம், சாங்தாங், ஜன்ஸ்கார் மற்றும் டிராஸ் ஆகிய மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Lieutenant Governor V.K. Saxena has announced the creation of a new district in Ladakh, one of India's Union Territories.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

லடாக் இளைஞா்களுக்கு தரமான கல்வி, தொழில்நுட்ப வாய்ப்புகள் - பிரதமா் மோடி உறுதி

லடாக் இளைஞா்களுக்கு தரமான கல்வி, தொழில்நுட்ப வாய்ப்புகள் - பிரதமா் மோடி உறுதி

ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!

ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புடன் இணைந்ததே சுற்றுலா வளர்ச்சி! லடாக் தலைமைச் செயலர்

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புடன் இணைந்ததே சுற்றுலா வளர்ச்சி! லடாக் தலைமைச் செயலர்

புகழ்பெற்ற லடாக் மாரத்தான்: உலகம் முழுவதுமிருந்து 8,000 வீரர்கள் பங்கேற்பு!

புகழ்பெற்ற லடாக் மாரத்தான்: உலகம் முழுவதுமிருந்து 8,000 வீரர்கள் பங்கேற்பு!

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam