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புதுச்சேரியில் கனமழை: சுண்ணாம்பாறு மேம்பாலத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் ஆய்வு

புதுச்சேரியில் பெய்த கனமழை காரணமாக சுண்ணாம்பாறு மேம்பாலத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் ஆய்வு குறித்து...

Heavy rains in Puducherry...

புதுச்சேரியில் சுண்ணாம்பாறு மேம்பாலத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன். - டிஎன்எஸ்

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புதுச்சேரியில் பெய்த கனமழை காரணமாக சுண்ணாம்பாறு மேம்பாலத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். தாழ்வான பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியருடன் அமைச்சர் மல்லாடி ஆய்வு செய்தார்.

புதுச்சேரியில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையைத் தொடர்ந்து, துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் நோணாங்குப்பம் சுண்ணாம்பாற்றின் நீரோட்டத்தைப் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

சுண்ணாம்பாறு மேம்பாலத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் ஆய்வு

சுண்ணாம்பாறு மேம்பாலத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் ஆய்வு

சுண்ணாம்பாறு மேம்பாலத்தில் தேங்கியிருந்த மழைநீரை வெளியேற்றும் பாதையில் ஏற்பட்ட அடைப்பைச் சரிசெய்து, தண்ணீர் வடிவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்.

இதேபோன்று சிவாஜி சிலை சந்திப்பு, கிருஷ்ணா நகர், எழில் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேங்கிய மழைநீரை பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ், மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் ஆகியோர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர்.

ஆய்வின்போது மற்றும் பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர். மழை நீர் தேங்காமல் இருக்கு உடனடியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டனர்.

Heavy rains in Puducherry: Governor inspects Chunnambar flyover

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