The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இசையமைப்பாளர் தேவாவின் உடலுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி!சூப்பர் ஸ்டார் டைட்டில் கார்டு! இன்றுவரை ரசிகர்களை ஆட்டுவிக்கும் தேவாவின் பிஜிஎம்இசையமைப்பாளர் தேவா காலமானார்!டாஸ்மாக் கடைகளில் விரைவில் 4 புதிய பீர் வகைகள்! விலை விவரம்!வடபழனி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இறங்கினால்... அடுக்கடுக்கான குளறுபடிகள்! மக்கள் கேள்விஇன்று கோவை, திருவள்ளூா் உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கை ராமேசுவரம் - எழும்பூருக்கு இன்று சிறப்பு விரைவு ரயில் தாம்பரம் - விழுப்புரம் மெமு ரயில் நாளை பகுதி ரத்து லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் மேயா் தோ்தல்: கேரள வம்சாவளி பெண் முன்னிலை பிரதமா் மோடி டிசம்பரில் கனடா பயணம்

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் பலி! கடைசியாக சாப்பிட்டது நூடுல்ஸ்

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் பலியான நிலையில், அவர்கள் கடைசியாக அவர்கள் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டுள்ளனர் என்பது பற்றி..

ஒரே குடும்பத்தில் ஐவர் பலி

ஒரே குடும்பத்தில் ஐவர் பலி - சித்திரிப்பு

Updated On :

கிரேட்டர் நொய்டா பகுதியில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று குழந்தைகள் உள்பட ஐந்து பேர் சந்தேகிக்கப்படும் வகையில் மரணமடைந்துள்ளனர். இவர்கள் கடைசியாக நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.

ரபுபுரா காவல்நிலையத்துக்கு உள்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த கிராமத்தில் நடந்த இந்த சம்பவத்தில், உணவு விஷமாகி உயிரிழப்பு நேரிட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

மரணமடைந்தவர்கள் மகேஷ் (37), மனைவி லலிதா (35), அவர்களது லட்டு (11), மிஷ்டி (7), சக்ஷத் (3) என்ற குழந்தைகள் என்ற அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தினரும் நூடுல்ஸ் செய்து சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள். சனிக்கிழமை காலை, இவர்களது இறப்பு குறித்து காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உடனடியாக உணவுத் தரக்கட்டுப்பாட்டுத் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து அவர்கள் சாப்பிட்ட உணவின் மாதிரியை ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

உடல்கள் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. உடல் கூராய்வு முடிவுகளுக்காக காவல்துறை காத்திருக்கிறார்கள். நெருங்கிய உறவினர்களிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிவகங்கை இரட்டை கொலை வழக்கில் மேலும் 5 பேர் கைது

சிவகங்கை இரட்டை கொலை வழக்கில் மேலும் 5 பேர் கைது

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 மாணவிகள் பலி! முதல்வர் விஜய் இரங்கல், நிதியுதவி!

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 மாணவிகள் பலி! முதல்வர் விஜய் இரங்கல், நிதியுதவி!

நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்த 10 நாள்களில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நால்வர் பலி! ம.பி.யில் அதிர்ச்சி!

நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்த 10 நாள்களில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நால்வர் பலி! ம.பி.யில் அதிர்ச்சி!

பெரியபாளையம் அருகே ஆட்டோ - லாரி மோதி விபத்து: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர் பலி!

பெரியபாளையம் அருகே ஆட்டோ - லாரி மோதி விபத்து: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர் பலி!

விடியோக்கள்

நவராத்திரி வழிபாட்டின் பலன்கள் | Navarathri | Golu | Durgai Amman | புலவர் அமுதா புண்ணியமூர்த்தி

நவராத்திரி வழிபாட்டின் பலன்கள் | Navarathri | Golu | Durgai Amman | புலவர் அமுதா புண்ணியமூர்த்தி

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK