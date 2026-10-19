தில்லி விமான நிலையத்தில் பயணியிடமிருந்து ரூ. 4.03 கோடி தங்கம் பறிமுதல்!
தில்லி விமான நிலையத்தில் பயணியிடமிருந்து ரூ. 4.03 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது பற்றி...
தில்லி விமான நிலையத்தில் தங்கம் பறிமுதல்..
தில்லி விமான நிலையத்தில் பயணியிடமிருந்து ரூ. 4.03 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
துபையிலிருந்து இன்று தில்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்த இந்தியப் பயணியை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தடுத்து நிறுத்தினர்.
பின்னர் அவரது அனைத்து உடைமைகளையும் அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.
சோதனையில் கதவைத் தானாக மூடுவதற்காகத் தரையில் பொருத்தப்படும் 'ஃப்ளோர் ஸ்பிரிங்' (floor spring) எனும் கருவிக்குள் தங்கக் கட்டிகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டுபிடித்தனர்.
தொடர்ந்து, சுமார் ரூ. 4.03 கோடி மதிப்புள்ள 3.2 கிலோ எடையிலான அவற்றை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
தங்கக் கட்டிகளை மறைத்து வைத்து, சுங்கச் சோதனையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக இந்தக் கருவியை அவர் பயன்படுத்தியது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த அதிகாரிகள், தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தனர்.
'ஃப்ளோர் ஸ்பிரிங்' என்பது கதவு திறப்பதையும் மூடுவதையும் கட்டுப்படுத்தவும், கதவு தானாக மூடுவதை உறுதி செய்யவும் தரையின் அடியில் பொருத்தப்படும் ஒரு கருவியாகும்.
Summary
Gold rods weighing 3.2 kg and worth approximately Rs 4.03 crore were seized from an Indian passenger arriving from Dubai at Delhi's Indira Gandhi International Airport, a statement said on Monday.
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