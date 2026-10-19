டேட்டா இல்லாத புதிய ரீசார்ஜ் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்திய ஏர்டெல்!
டேட்டா இல்லாத புதிய ரீசார்ஜ் திட்டங்களை ஏர்டெல் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது குறித்து...
ஏர்டெல் - கோப்புப் படம்
கைப்பேசிகளில் குரல் அழைப்பு மற்றும் குறுந்தகவல் (எஸ்எம்எஸ்) சேவைகள் மட்டுமே கொண்ட ரீசார்ஜ் திட்டங்களை தொலைத் தொடர்பு நிறுவனமான ஏர்டெல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
தொலைத்தொடா்பு நுகர்வோார் பாதுகாப்பு (13-ஆவது திருத்தம்) விதிமுறைகள் 2026-ஐ டிராய் அண்மையில் வெளியிட்டது. இதன்படி, குரல் அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ் சேவைகள் மட்டுமே கொண்ட ரீசார்ஜ் திட்டங்களை, தொலைத்தொடா்பு நிறுவனங்கள் கூடுதலாக வழங்க வேண்டும் என்ற உத்தரவைப் பிறப்பித்திருந்தது.
டிராய்யின் இந்தப் புதிய வழிகாட்டுதலின்படி, மூன்று புதிய ரீசார்ஜ் திட்டங்களை ஏர்டெல் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரூ. 185, ரூ. 203 மற்றும் ரூ. 206 ஆகிய விலைகளில் இந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் கிடைக்கின்றன.
இந்த மூன்று திட்டங்களிலும் குரல் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் சேவைகள் மட்டுமே இடம்பெறும். அதாவது, டேட்டா தவிர்த்து, குரல் அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ் சேவையை மட்டும் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.
முன்னதாக, குரல் அழைப்பு மட்டும் தேவை என்றாலும் டேட்டாவுக்கும் சேர்த்து கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்த மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஏர்டெல் இணையதளம் மற்றும் செயலியில் செயல்பாட்டில் உள்ளது.
மேலும், டிராய்யின் இந்தப் புதிய விதிகளின்படி, ரிலையன்ஸ் ஜியோ மற்றும் வோடஃபோன் ஐடியா போன்ற பிற தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களும் இத்தகைய ரீசார்ஜ் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தும் என எதிபார்க்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Telecom major Airtel has introduced recharge plans that only include voice calling and short messaging (SMS) services on mobile phones.
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